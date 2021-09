PD: a punto il percorso verso le elezioni amministrative del 202

La segreteria cittadina del Partito Democratico, riunitasi nei giorni scorsi per mettere a punto il percorso verso le elezioni amministrative del 2022, ha ribadito pieno sostegno al lavoro per la costruzione di una coalizione democratica e progressista.

La segreteria tutta ha ribadito la necessità di costruire una coalizione ampia e plurale nella quale possano convivere, con uguale dignità, soggetti ed esperienze politiche anche differenti ma accomunati dai valori della solidarietà, del riformismo, e non da ultimo, dell’antifascismo.

Il PD è impegnato nella promozione di una stagione amministrativa che consolidi la vocazione europea della Città, la rete dei servizi, i presidi di cura e l’offerta culturale, e che migliori le politiche di inclusione sociale, quelle a tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria, e il disegno della mobilità urbana: infatti, solo in uno scenario di forte coesione territoriale Parma potrà tutelare le sue filiere produttive e le sue eccellenze.

In questo senso il PD ritiene fondamentale valorizzare tutti gli elementi di condivisione tra le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra, nessuna esclusa.

Il Partito Democratico di Parma è convinto che il lavoro del gruppo consiliare, l’esperienza amministrativa di questi anni, e le idee di tutti i soggetti del centrosinistra, possano confluire, anche nella nostra Città, in una proposta politica di governo plurale e, soprattutto, unitaria. Le elezioni amministrative del prossimo anno non possono fare a meno di una alleanza progressista aperta al contributo di tutte quelle forze politiche che hanno a cuore il destino della Città, senza veti né preclusioni, guardando al merito delle proposte.

La segreteria cittadina è impegnata nella realizzazione di questa prospettiva da promuovere attraverso la convocazione del tavolo di tutte le forze politiche del centrosinistra – nessuna esclusa – affinché queste condizioni siano verificate e orientate in un programma credibile incentrato sulle sfide future della Città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...