Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 8,30, in modalità mista: presenza in sede a Palazzo Giordani e videoconferenza.

Parma, 28 settembre 2021 – Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 8,30 nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.

La seduta si terrà svolgerà in modalità mista: presenza in sede (numero massimo di 9 Consiglieri compreso il Presidente) e videoconferenza, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza approntati dall’Ente in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Rimane il divieto di accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa.

L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, raggiungibile al seguente link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.

All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:

1) Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2) Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3) Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 e conseguente deliberazione.

4) Esame ed approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Parma per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011.

5) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/22 – art. 21 D.lgs 50/2016. Aggiornamento.

6) Quinta variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023.

7) Servizio Affari Generali – Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali esterni.

8) Servizio Affari Generali – Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati.

9) Parco provinciale del Monte Fuso. Indirizzi per la valorizzazione strategica del bene e consolidamento assetto patrimoniale dei terreni.

10) Approvazione schema di convenzione per la concessione in uso di unità immobiliare in Piazzale Barbieri 1, in Parma-Sede di ANPI e sviluppo attività formative a favore degli istituti scolastici della Provincia di Parma.