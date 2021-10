TEATRO DI FONTANELLATO: AL VIA LA STAGIONE 2021/2022

Stagione teatrale 2021 / 2022

Teatro Comunale di Fontanellato “Pompeo Piazza”

“Il cuore batte, i polmoni pompano aria, il cervello ferve. Nessuna di queste azioni si è mai interrotta, neanche nel bel mezzo di una pandemia. Il teatro è vivo. Il teatro c’è. C’era prima di noi e sempre ci sopravviverà. Parla di noi, parla con noi, ci fa incontrare, ci fa ragionare, ci fa emozionare, ci fa sublimare le emozioni, le paure, ci fa ridere. Tutti insieme, come comunità. Il nostro compito è consentire che le luci si riaccendano sulla scena e che in sala si faccia il buio, e che questo rito laico continui a compiersi”.

Con questo intento espresso dal direttore artistico Carlo Ferrari, riapre il Teatro Comunale di Fontanellato che propone, per la Stagione 2021/22, un ricco calendario di spettacoli.

“La ripresa della programmazione presso il Teatro Comunale, intitolato nei mesi scorsi allo storico Sindaco Pompeo Piazza principale artefice del mantenimento in vita di tale gioiello, rappresenta un ulteriore passaggio al ritorno alla cultura ed agli spettacoli teatrali da troppo tempo penalizzati”. Saluta così la ripresa dell’attività il neo eletto sindaco Luigi Spinazzi. “L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Culturale Progetti e Teatro con la direzione artistica di Carlo Ferrari per il qualificato e ricco calendario messo a disposizione dei cittadini.”

E se “l’atto di partire non da turisti, ma da veri viaggiatori, presuppone che le cose possano cambiare, durante il viaggio o al ritorno”, l’appuntamento inaugurale, per predisporre scaramanticamente gli spettatori a qualsiasi evenienza, è affidato a un piccolo classico della comicità, La Gita spettacolo scritto diretto ed interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari, Franca Tragni che compie nel 2021 25 anni (30 ottobre).

Il programma prevede il recupero degli spettacoli che il teatro avrebbe voluto presentare la scorsa stagione, ma che, a causa della chiusura forzata, sono stati annullati; sono storie di vite sospese come per Il Colloquio del Collettivo lunAzione (13 novembre), vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, che prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale a Napoli; in Giobbe, storia di un uomo semplice (11 dicembre) Roberto Anglisani offre una splendida prova d’attore con la storia di un umile insegnante devoto che attraversa la storia del ‘900, spettacolo vincitore dei “Teatri del sacro” 2017; Questa è casa mia di Alessandro Blasioli &Argot Produzioni racconto di esistenze appese alla forza della natura e travolte dalla violenza del terremoto in Abruzzo del 2006 (5 febbraio).

Una riflessione sull’emergenza clima è offerta dal Teatro Dell’Orsa con Saluti dalla Terra (19 febbraio), mentre il Controcanto Collettivo in Settanta Volte Sette racconta due famiglie distrutte da un omicidio avvenuto dopo una rissa e la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune (19 marzo).

Tre i debutti di nuove creazioni a partire da indagini profonde sulla follia, sul mito o sui testi classici: Questa è la mia vita tratto dal libro Gentilissimo sig. dottore questa è la mia vita di Adalgisa Conti con Sandra Soncini e la regia Carlo Ferrari da testimonianza dell’esperienza della protagonista e del suo ricovero coatto in manicomio ad Arezzo avvenuto perchè “...affetta da delirio di persecuzione con tendenza al suicidio” (5 marzo e 6 marzo); ispirato al classico cechoviano è Le Tre sorelle (15 e 16, 21, 22 e 23 gennaio) di Matteo Bacchini con Elisa Cuppini, Sandra Soncini, Franca Tragni, con musiche originali di Patrizia Mattioli, entrambi prodotti da L.O.F.T./Progetti&Teatro; mentre in Circe, non è più Franca Tragni, diretta da Carlo Ferrari, mostra la maga delle trasformazioni e degli incantamenti in veste inedita, dopo la sua rinuncia all’immortalità…(2, 3, 9 e 10 aprile).

Tre anche le riprese di spettacoli “classici”, che ormai ci accompagnano da anni e sono diventati dei piccoli riti: in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne La Luna (27 e 28 novembre), aspettando San Valentino (13 febbraio) Addii d’amore tratti dal Il piccolo libro degli addii di Luca Ragagnin diretti ed agiti da Carlo Ferrari e Franca Tragni, una carrellata di tutti i disparati modi in cui le coppie si possono lasciare, e per finire, E niente…vada per il contratto a chiamata, ultima avventura teatrale della mitica Tecla Sozzi (al secolo Franca Tragni) alle prese con un lavoro non semplicissimo: sostituire Dio (18 e 19 dicembre).

“Gli artisti coinvolti sono alcune delle voci più interessanti del panorama teatrale contemporaneo, quelli che hanno saputo intercettare gli spunti del presente e rielaborarli in modo da toccarci sul vivo. Il Teatro è ancora vivo”, ha affermato Carlo Ferrari, “e vuole arrivarvi al cuore, ai polmoni, al cervello. Il Teatro c’è. Se lo cerchi si illumina.”

La stagione teatrale 2021/2022 è ideata ed organizzata da Progetti&Teatro, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale di Fontanellato e al sostegno di Sirio, Pro.Ges, Centro Cardinal FerrarI, Incerti Assicurazioni, Bertoli Salotti, Trattoria del Teatro e Agn Energia.

Per info e prenotazioni Tel. 327-4089399 teatrofontanellato@gmail.com.

Informazioni e dettagli sul sito www.teatrofontanellato.it

Programmazione

Sabato 30 ottobre ore 21

25° Anniversario

Europa Teatri

LA GITA

scritto diretto ed interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari, Franca Tragni

collaborazione artistica Bruno Stori e Chiara Rubes

tecnica e luci Erika Borella

“L’atto di partire non da turisti, ma da veri viaggiatori, presuppone che le cose possano cambiare, durante il viaggio o al ritorno.”

Lo spettacolo si svolge nell’arco temporale di una giornata, dall’alba al tramonto, su una panchina di una periferia metropolitana che è dappertutto ed in nessun posto. Il registro comico, con punte esilaranti, lascia spazio alla poesia del voler essere grandi a tutti i costi. Guardando prima con sospetto tutto quello che è nuovo, per poi avvicinarsi piano piano e poi abbandonarsi all’ebbrezza del nuovo. E se per esserci bisogna spintonare, va bene anche questo e alla fine, va bene anche l’attesa di una corriera che per loro non arriverà mai.

Sabato 13 novembre ore 21

Collettivo lunAzione

IL COLLOQUIO

Premio Scenario Periferie 2019

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

aiuto regia Cecilia Lupoli

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Il Colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in

maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.

Sabato 27 novembre ore 21.00 e domenica 28 novembre ore 17

in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Europa Teatri

LA LUNA

spettacolo vincitore dei premi:

New contaminate art aversa festival 2006

Premio del teatro degli atti di Rimini 2006

e della quarta edizione Festival Le Voci dell’anima 2006 – Incontri teatrali

scritto diretto ed interpretato da Carlo Ferrari e Franca Tragni

tecnica e luci Erika Borella

Fellini e Leopardi, ma anche Loredana Bertè, sono i punti di riferimento de La Luna, in un intreccio surreale e tenero dove sogno e nostalgia, magia e affanno esistenziale, si mescolano in un gioco che strappa molti sorrisi e qualche lacrima.

Sabato 11 dicembre ore 21

Roberto Anglisani

GIOBBE storia di un uomo semplice

Spettacolo vincitore dei “Teatri del sacro” 2017

dal romanzo di Jospeh Roth

adattamento di Francesco Niccolini

consulenza letteraria e storica Jacopo Manna

con Roberto Anglisani

regia di Francesco Niccolini

“Una storia che parla della vita, impossibile da decifrare e da prevedere, dove si può cadere e rialzarsi, dove nel disegno finale ci può essere un riscatto anche per il più umile essere sulla terra, anche per uno stupido maestro di stupidi bambini.”

Sabato 18 dicembre ore 21 e domenica 19 dicembre ore 1

Progetti&Teatro

E NIENTE…VADA PER IL CONTRATTO A CHIAMATA

di e con Franca Tragni

adattamento drammaturgico e regia Carlo Ferrari

tecnica e progetto luci Erika Borella

elementi scenografici Donatello Galloni – Tribù del Cucù

Una nuova avventura teatrale per la signorina Tecla Sozzi, in continuo dialogo con l’Onnipotente che ormai un po’ esaurito e stanco chiede un’aspettativa e sceglie proprio lei Tecla Sozzi per sostituirlo. Atea convinta si chiede perché proprio a lei quella chiamata e quell’insistenza soffocante di richiesta d’accettazione.

Sabato 15 gennaio ore 21, domenica 16 gennaio ore 17

Venerdì 21 sabato 22 gennaio ore 21 e domenica 23 gennaio ore 17

L.O.F.T./Progetti&Teatro debutto

LE TRE SORELLE

tratto da Tre sorelle di A. Cechov

testo di Matteo Bacchini

con Elisa Cuppini, Sandra Soncini, Franca Tragni

musiche originali di Patrizia Mattioli

tecnica e luci Erika Borella

Le tre sorelle sono tre satelliti intorno a un pianeta spento. Sono tre attrici che attraversano un ponte sul vuoto. Sono tre personaggi con il loro punto di vista sulla vita, ma senza una vita. E allora

bisogna mettersi in cammino. Cominciare il viaggio. Pronte? No. Non lo saremo mai. La Russia è troppo grande da attraversare, soprattutto adesso che la Russia non c’è più.

Sabato 5 febbraio ore 21

Alessandro Blasioli &Argot Produzioni

QUESTA E’ CASA MIA

Dolor hic tibi proderit olim

Premio Fondazione Guido d’Arezzo – Arezzo Crowd Festival

Premio Calandra 2018 migliore spettacolo e migliore attore

testo, regia e interprete, Alessandro Blasioli

supervisione artistica, Giancarlo Fares

Luci: Fausto Tinelli

Questa è casa mia è la storia vissuta dalla famiglia aquilana Solfanelli a seguito del terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009 ed alla conseguente gestione del post si-sma; è la storia di un’amicizia, quella tra Paolo, aquilano e figlio unico dei Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo.

Domenica 13 febbraio ore 18

Speciale aspettando San Valentino

Progetti&Teatro

ADDII D’AMORE

interpretati, diretti ed agiti da Carlo Ferrari e Franca Tragni

tratto da Il piccolo libro degli addii di Luca Ragagnin

tecnica e luci Ronnie Guasti

Microracconti, citazioni, aforismi, massime sulla crisi di coppia, nella convinzione che, al di là di discorsi troppo elaborati, ogni abbandono amoroso si riduce a un “Ti lascio perché…” Una carrellata ritmata dalle situazioni surreali e comiche che i due interpreti proiettano in scena, accompagnati dalla musica che aiuta i ricordi e cancella i silenzi. Una possibilità in più di capire l’amore, per chiunque soffra di sindrome dell’abbandono.

sabato 19 febbraio ore 21

Teatro dell’Orsa

SALUTI DALLA TERRA

di e con Bernardino Bonzani e Monica Morini

e con Elia Bonzani, Lucia Donadio, musiche in scena Gaetano Nenna

drammaturgia sonora Antonella Talamonti,

video Alessandro Scillitani, ricerca Annamaria Gozzi

regia Monica Morini, Bernardino Bonzani

Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Il rischio, parlando di emergenza clima, è di fermarsi ancor prima di iniziare. Di non agire. Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono un cambiamento radicale. Siamo sulla soglia di un nuovo tempo. Proviamo a raccontarlo.

Sabato 5 marzo ore 21 e domenica 6 marzo ore 17

L.O.F.T/Progetti&Teatro debutto

QUESTA È LA MIA VITA

tratto dal libro: Gentilissimo sig. dottore questa è la mia vita

di Adalgisa Conti.

con Sandra Soncini, musiche Patrizia Mattioli, regia Carlo Ferrari

tecnica e luci Erika Borella

Adalgisa Conti aveva allora 27 anni, si era sposata tre anni prima ed

era considerata intelligente ed estrosa. Il ricovero coatto in

manicomio ad Arezzo era avvenuto perchè“...affetta da delirio di persecuzione con tendenza al suicidio.” Questa è la mia vita vuole dare testimonianza del suo vissuto di ragazza, donna e moglie, restituendole quella dignità e quell’amore che avrebbe meritato

Sabato 19 marzo ore 21

Controcanto Collettivo

SETTANTA VOLTE SETTE

Spettacolo vincitore Teatri del Sacro 2019

drammaturgia originale Controcanto Collettivo

ideazione e regia Clara Sancricca

con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella,

Emanuele Pilonero, Clara Sancricca

voce fuori campo Giorgio Stefanori

disegno luci Cristiano Di Nicola

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera.

Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Eppure racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo.

Sabato 2 aprile ore 21, domenica 3 aprile ore 17

Sabato 9 aprile ore 21 e domenica 10 aprile ore 17

Progetti&Teatro

CIRCE, NON E’ PIU’ debutto

di e con Franca Tragni

regia Carlo Ferrari

tecnica e luci Erika Borella

Sazia di vita, Circe dai riccioli belli, Circe delle trasformazioni e degli incantamenti,

ha rinunciato all’immortalità. Ormai stanca, vive di ricordi. Realtà e fantasia si

fondono. Il tempo non ha scalfito il suo spirito.