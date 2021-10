Alec Baldwin spara con pistola di scena sul set, muore direttrice fotografia

Tragedia sul set del film western ‘Rust’ al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, in New Mexico. L’attore Alec Baldwin, secondo quanto riporta la stampa Usa che cita lo sceriffo della contea, ha sparato con una pistola di scena uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista. A morire, spiega il Mail Online, Halyna Hutchins, 42 anni. Trasportata d’urgenza in aereo all’ospedale dell’Università del New Mexico ad Albuquerque, riporta inoltre il Daily Beast, è tuttavia deceduta per le ferite riportate. Ferito il regista Joel Souza, 48 anni, ora in terapia intensiva. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Baldwin non sapeva che la pistola fosse stata caricata con proiettili veri.

Come riporta il Santa Fe New Mexican, Baldwin è stato visto fuori dagli uffici dello sceriffo, al telefono, “sconvolto e in lacrime” dopo le notizie della morte della 42enne. “Questa indagine rimane aperta e attiva“, ha detto Juan Rios, portavoce dello sceriffo della contea di Santa. “Non sono state depositate accuse in relazione a questo incidente – ha aggiunto in dichiarazioni riportate dai media americani -. Continuano a essere sentiti i testimoni”.

“Secondo gli investigatori sembra che la scena che stavano girando comportasse l’uso di un’arma di scena – ha proseguito -. Gli inquirenti stanno indagando come e quale tipo di proiettile” abbia provocato l’incidente intorno alle 13.50 ora locale.