aMa Bologna presenta Portici e Luce – mostra fotografica 8-10 ottobre

Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” è lieto di ospitare la mostra fotografica Portici e Luce di Giovanna Fiorentini, che indaga sulla relazione tra luce e i portici di Bologna. Dall’8 al 10 ottobre Portici e Luce sarà visibile al Cafè Marinetti con ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria e green pass per gli over 12.

La mostra, interamente realizzata con iPhone, è un omaggio ai portici bolognesi, Patrimonio Unesco da luglio 2021. La bellezza di Bologna vista attraverso i suoi portici, tra scorci, ombre lunghe e mattine assolate. Dai portici alti di Via Castiglione a quelli color panna di Via Galliera, fino a portici stretti in via Parigi. Portici e Luce è un omaggio alla città, a chi la vive ogni giorno godendo di tanta meraviglia.

A tutti i visitatori saranno omaggiate due cartoline con due tratti di portico grazie all’Osteria dell’Orsa, storico locale bolognese e il Centro Commerciale Borgo. In contemporanea alla mostra speciale videoproiezione dedicata ai portici a cura di Beatrice Di Pisa.

Portici e Luce fa parte di aMa Bologna, la rassegna dedicata ad arte Movimento ed ambiente nell’ambito di Bologna Estate. Durante il weekend gli orari saranno venerdì 8 ottobre dalle 17.30 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13. Info e prenotazioni al 3357231625

Alla esibizione sono state affiancate diverse iniziative sui Portici di Bologna e la loro luce che li trasforma e li plasma, donando all’ammiratore panorami sempre differenti, magici nelle ore meno affollate, dinamici nelle ore più laboriose o vivaci della giornata: visite guidate, percorsi e attività editoriali da scoprire con la collaborazione di realtà locali e persone di Bologna o che con Bologna hanno un relazione, come Giulia Neri, illustratrice che per l’occasione ha risposto alla richiesta di rappresentare la luce, i portici e la vita (è possibile prenotare subito una delle bellissime borse con l’illustrazione firmata al 3357231625*).

Il programma delle visite guidate www.bolognadavivere.com/2021/09/ama-bologna-presenta-speciale-portici-patrimonio-unesco/ aMa Bologna fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica ed è resa possibile grazie a BCC Felsinea, Main Sponsor, AICIS Promuovere Comunità Empatiche, Alce Nero, CAMPA, Macron e grazie al contributo del Comune di Bologna.

Foto Giovanna Fiorentini – Mostra Portici e luce Illustrazione Giulia Neri

1-10 ottobre 2021

Come la luce cambia l’immagine e la percezione dei portici di Bologna, WORLD HERITAGE LIST UNESCO 2021.

Mostra fotografica di Giovanna Fiorentini di Bologna da Vivere

I Portici cambiano ogni giorno come la luce del sole, sempre uguale, mai la stessa.

Mostra interamente realizzata con I-Phone.

Dall’8 al 10 ottobre

Orario: venerdì 17-19.30, sabato e domenica 11-13 (su prenotazione)

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

Via dell’Indipendenza 8, Bologna

Ingresso libero su prenotazione e contingentato 4 persone alla volta, ogni 30 minuti,

rispettando le disposizioni vigenti. (vedi nota in fondo all’evento)

Info: 3357231625 – www.bolognadavivere.com – www.bolognaestate.it

Giovedì 6 ottobre

aMa Bologna

PORTICI IN LUCE STRADA- MAGGIORE CON ANNA BRINI

Strada Maggiore dalla Porta alle Due Torri Passeggiata guidata sotto i Portici di Bologna, patrimonio Unesco, con Anna Brini.

Orario: ore 19

Durata: 1.30 h.

Ritrovo: piazza della porta subito all’inizio di strada Maggiore

Partecipanti: 25 persone

Contributo: 12,50 comprensivo di auricolari**

**Noleggio auricolari: è necessario noleggiare la radiolina con auricolari sterilizzati e igienizzati per ascoltare Anna Brini con un contributo di 2,50 euro**

Note: abbigliamento comodo e scarpe comode.

PRENOTAZIONE AL 335 7231625 o su eventbrite (con aggiunta di commissioni) https://www.eventbrite.it/e/strada-maggiore-e-i-suoi-portici-tickets-166158413287

Sabato 23 ottobre ore 10

aMa Bologna

CAPITELLI E BATTIPORTA CON ANNA BRINI

Durata: 1.30 h.

Ritrovo: DA DEFINIRE

Partecipanti: 25 persone

Contributo: 12,50 comprensivo di auricolari**

**Noleggio auricolari: è necessario noleggiare la radiolina con auricolari sterilizzati e igienizzati per ascoltare Anna Brini con un contributo di 2,50 euro**

Note: abbigliamento comodo e scarpe comode.

PRENOTAZIONE AL 335 7231625

Con la collaborazione e il sostegno di BCC Felsinea

Con il sostegno di AICIS, ALCE NERO, CAMPA, MACRON

Partner tecnici: OTTICA PAOLETTI, Grand Hotel Majestic già Baglioni

Grazie alla collaborazione di:

Anna Brini, Cooperativa Madreselva, Cristina Venturi e Associazione Montessori Bologna, History Lab Vivere la storia, Noemi Bermani Spazio Bradipo, Bologna tour Sound, Felicemente, Bimboarte, Teatro del Baraccano.

aMa Bologna fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

L’evento viene fatto nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del COVID19. Vi chiediamo la massima collaborazione. In caso di sintomatologia riconducibile al COVID19 vi chiediamo di annullare la visita così come in caso di impossibilità a partecipare in modo da lasciare il posto a chi è in lista di attesa. Grazie