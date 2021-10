Coronavirus e vaccini: da oggi gli over 80 devono prenotare la terza dose al numero verde, senza più attendere la convocazione Ausl

La nuova modalità di prenotazione è rivolta da subito a circa 4.000 ultraottantenni, con mobilità autonoma, che hanno già completato da 6 mesi il ciclo di vaccinazione

Cambia la modalità di prenotazione della vaccinazione con terza dose per gli anziani con più di 80 anni.

Da oggi infatti gli ultraottantenni che hanno completato da oltre sei mesi il ciclo vaccinale e sono in grado di muoversi con autonomia, potranno fissare l’appuntamento vaccinale solo chiamando il Numero verde 800 608062, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, e non dovranno più attendere la convocazione via sms da parte dell’Azienda Usl come avveniva finora.

Il richiamo vaccinale anti covid-19 con terza dose per gli anziani ultraottantenni è iniziato l’11 ottobre scorso: da allora sono stati spediti 11.700 messaggi via sms ad altrettanti anziani con l’invito alla prenotazione. Tra gli ultra 80enni che hanno già completato da 6 mesi il ciclo di vaccinazione, sono interessate da subito alla prenotazione circa 4000 persone che non è stato possibile raggiungere via sms in quanto sprovviste di telefono cellulare: potranno ora prenotare la terza dose utilizzando esclusivamente il Numero verde 800 608062.

Si ricorda che la terza dose di richiamo è prevista dopo il completamento del ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dall’ultima dose. Il richiamo così definito è finalizzato a mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio – la priorità sono i cosiddetti “grandi anziani” – tenendo conto delle evidenze scientifiche e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Il richiamo con terza dose è previsto con il vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer e ai centri vaccinali, come indicato dalla Regione, verrà proposta anche la vaccinazione contro l’influenza stagionale.

COME PRENOTARE

La modalità di accesso alla vaccinazione prevede ora esclusivamente la prenotazione tramite il Numero verde 800 608062, che è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13.

COSA PORTARE

Il giorno della vaccinazione occorre portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato, entrambi compilati e firmati. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica – Vaccinazione anti-covid 19”.