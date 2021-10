Dagli Usa foto di bimbi nel ’44, ex soldato americano li cerca

Mail al Comune del Pisano per rintracciarli o trovare i parenti

Una foto in bianco e nero, un po’ sbiadita, che ritrae un gruppo di otto bambini, femmine e maschi, messi in posa sulle scale, di fronte a un portone di legno che non restituisce indizi. Con questa immagine recapitata oltre 70 anni dopo via mail al Comune di San Miniato (Pisa), l’ex soldato Usa ultranovantenne, Edward Roethel, ha espresso il desiderio di rintracciare questi bambini o alcuni loro familiari.

“Ho ricevuto questa mail – ha scritto Holly Rotondi, direttore esecutivo del Friends of the National World War II Memorial, con sede a Washington, nella missiva all’amministrazione – con una foto di accompagnamento scattata a questo gruppo di bambini italiani da un membro del servizio americano inviato a San Miniato, in Italia, durante la Seconda guerra mondiale, nel periodo tra il 1944 e il 1945. Sfortunatamente il veterano non ricorda i nomi dei bambini e conosce solo il nome della città, ma non il periodo in cui vi ha prestato servizio”.

Il sindaco samminiatese, Simone Giglioli, ha comunque deciso di diffondere le foto nella speranza che qualcuno possa riconoscersi e farsi avanti. : “Chi avesse notizie o informazioni – è l’appello di Giglioli – può scrivere a ufficiostampa@comune.san-miniato.pi.it oppure chiamare il numero 348/8160268”.

fonte Ansa