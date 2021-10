Incidente nel deserto in Arabia Saudita, morti Nicolas, Antonio e Giampiero, tre danzatori italiani

Sono tre i ballerini italiani morti in un tragico incidente d’auto a Riad in Arabia Saudita. Oltre al noto artista biscegliese Antonio Caggianelli, anche un giovane agrigentino di San Giovanni Gemini, Nicolas Esposto, e il romano Giampiero Giarri. L’incidente nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata, uccidendo i tre ballerini e due persone del posto. I tre ballerini facevano parte del cast dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” e si trovavano in Arabia per partecipare all’evento di inaugurazione di un nuovo teatro. Sulla “drammatica vicenda” la Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a Riad, si è subito attivata ed è in contatto con le famiglie.

IL CORDOGLIO

A ricordare Esposto su Facebook l’Oratorio “don Michele Martorana”, “fortemente addolorato per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, che lo ha visto crescere tra le sue mura”. “E’ stato un animatore esemplare del nostro Oratorio nel laboratorio danza, ringraziandolo per il servizio che ha svolto in favore dei bambini e delle attività oratoriane e nell’animazione del memorabile Giovaninfesta 2014 a San Giovanni Gemini. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi”, si legge nel post.

“Apprendo solo ora con grande costernazione della scomparsa di un nostro giovane concittadino. Giampiero Giarri ha perso la vita in un incidente stradale in Arabia Saudita dove si trovava per lavoro. Giampiero era un affermato ballerino, nato a Tivoli nel 1989, pometino di adozione si era trasferito tre anni fa a Tor San Lorenzo dove viveva con la mamma Michela. A nome dell’amministrazione tutta porgo alla madre Michela le nostre più sentite condoglianze”. Così in un post su Facebook il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie. Antonio Caggianelli, il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021, era in Arabia Saudita lo scorso venerdì. Suo giorno di riposo. Ha deciso di scoprire il deserto. E da quel deserto non è più tornato, vittima di un incidente”. Così sulla pagina Facebook della ‘Notte della Taranta’ si ricorda il ballerino morto nell’incidente.

“A perdere la vita anche i ballerini Giampiero Giarri e Nicolas Esposto insieme componenti del corpo di ballo di “Aggiungi un posto a tavola”, produzione del Brancaccio di Roma, guidata da Gianluca Guidi. Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la famiglia della Taranta che lo ha abbracciato nel 2021 va il nostro profondo cordoglio” conclude il post.