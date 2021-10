Più di 400 offerte di lavoro in Emilia nel mese del CV Check di Gi Group

Metalmeccanica, Logistica, GDO, Retail: i settori con una curva crescente di richieste di personale nella zona. E in arrivo molteplici opportunità legate al periodo di Natale.

Per questo a ottobre, le filiali delle province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia di Gi Group aprono le porte ai candidati

Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, registra segnali positivi provenienti da diversi comparti, anche da quelli maggiormente colpiti dalla pandemia, in termini di domanda di personale e quindi di opportunità di lavoro per chi è alla ricerca.

Sono infatti più di 400 le offerte di Gi Group attive nel territorio emiliano, per la ricerca di quasi 1000 persone, nei settori metalmeccanico, logistico, alimentare, office, finanze e nelle più importanti catene dell’abbigliamento, della ristorazione e dei supermercati, alle quali a breve si aggiungeranno tutte quelle legate al periodo di Natale e al picco di consumi. Le posizioni aperte si rivolgono sia a disoccupati sia a lavoratori alla ricerca di nuove opportunità di carriera nella zona.

Gi Group ha quindi deciso di avviare alcune iniziative sul territorio dell’Emilia proprio per affiancare le persone nella ricerca di un lavoro, dopo mesi critici e di distanziamento sociale. Durante il mese di ottobre, i candidati avranno la possibilità di fissare un appuntamento con i professionisti delle filiali delle province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia per confrontarsi sulle tematiche inerenti al mondo del lavoro ed approfondire le modalità di stesura di un CV efficace.

Sempre in queste sedi potranno anche essere orientati verso corsi di upskilling o reskilling. Sono diverse infatti le Academy, ovvero i percorsi formativi in modalità gratuita con focus mirati sulla base delle esigenze delle aziende, in programma sul territorio. È iniziata da poco l’Academy Addetti al Montaggio a Piacenza ed è appena finita l’Academy Addetti CNC a Reggio Emilia. Sono in partenza l’Academy per addette/i al banco gastronomia a Reggio Emilia e l’Academy per Operatori Call Center a Parma. Sono in programmazione l’Academy per saldatori a Modena e altre due Academy ad inizio 2022 per profili tecnici, una a Modena e una Parma.

“L’Emilia-Romagna è una Regione produttiva trainante per la crescita del PIL e oggi per la ripartenza economica del Paese. Le aziende del territorio sono passate da una situazione di contrazione ed incertezza ad un periodo di sviluppo e ripresa che ha portato ad un aumento della richiesta di inserimento di personale in molteplici settori – spiega Francesca Gianola, Area Delivery Coordinator Emilia di Gi Group – Per rispondere a questa esigenza del tessuto produttivo, ma anche per rinsaldare il rapporto di vicinanza e supporto tra professionisti di filiale e candidati, che è stato un po’ penalizzato nei mesi passati a causa delle misure di distanziamento, abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa “il mese del CV check” per tutto ottobre nelle filiali delle province di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia. Un’occasione per gli interessati per ricevere consulenza e orientamento ai fini dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, con la possibilità di un contratto a tempo indeterminato direttamente con Gi Group e di poter effettuare colloqui nelle più rinomate aziende del territorio”.

Gi Group è presente in tutta l’area emiliana con 20 filiali nelle province di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia collaborando con alcune delle più importanti realtà locali, offrendo opportunità di lavoro e di formazione nelle filiere che caratterizzano il territorio.

Per fissare un appuntamento presso la filiale più vicina ed inviare la candidatura: https://www.gigroup.it/filiali/gi-group-in-emilia/

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.

Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, amministrazione HR, outsourcing, consulenza HR.

Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 50 Paesi in Europa, Asia, Africa e America.

Alla fine del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento con l’ingresso in WEC – World Employment Confederation, la confederazione internazionale delle agenzie per il lavoro – in qualità di Global Corporate Member.