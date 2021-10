Pizzarotti: “Lascio una Parma migliore”. Siamo alla “comica finale”

Mercoledì 6 ottobre la Gazzetta di Parma, a pag. 15, pubblicava un articolo con titolo a pagina piena nel quale il sindaco Pizzarotti affermava di aver lasciato una città “migliore di quella che avevo trovato, carica di debiti e con tante opere incompiute”. L’articolo parlava di politica, di elezioni primarie, di piste ciclabili, solo una decina di righe finali esponevano questo sindaco pensiero.

Non c’è limite al “becco di ferro” del sindaco che contina a raccontare balle sul debito trovato e del quale già abbiamo parlato a iosa e non amiamo ripeterci. Forse il sindaco ha dimenticato come erano le strade senza tutti quei sacchetti gialli sparsi qui e là, o anche senza la spazzatura lasciata in libertà per strada e i parchi avuti in eredità ed ora nel completo abbandono?

Quanto alle opere incompiute, la più importante, il Ponte Nord di ferro, là è rimasta grazie alla sua inerzia e solo un intervento del senatore Campari della Lega ha permesso di sbloccare la situazione. Pare che ciò non sia servito a nulla, visto che l’inerzia continua del sindaco l’ha ancora lasciata intoccata. Per quetso suo passivo atteggiamento è stato denunciato tre volte per danno erariale e per non aver imposto all’impresa esecutrice di finire i lavori previsti cominciando dai parcheggi.

Ma anche opere su cui intervenire sono rimaste, come le ha trovate 10 anni fa, a comiciare dal teatro dei dialetti tra viale Mentana e viale Tanara. Tra le opere cui ha messo mano vi è stata pure la cancellata posata al posto del muro di fronte al retro del palazzo ducale del Giardino, un’opera i cui permessi furono ottenuti dal sindaco Vignali e che pervedevano una rotonda su viale Piacenza di fronte al palazzo dell’Efsa, con al centro il monumento alle tre religioni, monumento che il Pizzarotti ha collocato vicino al Duc senza valorizzarlo. E mi fermo qui.

La stragrande maggioranza di chi ha letto l’articolo autoreferenziale non ha saputo trattenere un risolino mentre altri hanno affermato che prima di lasciare il sindaco aveva voluto raccontare una barzelletta tramite stampa.

Siamo veramente alla “Comica Finale” e così non poteva che essere da parte di un sindaco che ha sempre raccontato la balla dei debiti, addirittura anche in presenza del Capo dello Stato, che non ha fatto investimenti qualificanti in città, che ha pensato solo a cercare di non scomparire dalla politica una volta scaduto, con lo spettro di ritornare a fare il bancario a Reggio.

Tra i finali di partita del sindaco vi saranno una quarantina di eventi e appuntamenti per la quinta edizione del festival dello sviluppo sostenibile, ottima cosa, per essere detta da chi, senza muovere un dito, ha permesso che l’Iren bruciasse nel forno inceneritore la plastica derivante dalla raccolta differenziata.

Anziché prodursi in comiche finali, il sindaco dovrebbe recitare un “mea culpa” e chiedere scusa alla cità per i dieci anni passati nella più silente inerzia. Peggio di così non poteva andare, nella speranza che non valga anche per la nosta città il vecchio detto che “peggio non è mai morto”.

Luigi Derlindati

Caro Luigi,

ti sei ricordato tante cose che questo sindaco non ha fatto, ma ti sei dimenticato di quello che ha fatto. Questo sindaco ha mentito in continuazione, a cominciare dalla sua campagna elettorale e dalla sua elezione come tutti i politici: l’inceneritore non si doveva fare, suo cavallo di battaglia per infinocchiare i parmigiani, ed è lì che brucia alacremente di tutto e di più, e i parmigiani muti. La grande fuga dal Movimento subito dopo essere stato eletto… UNA VERA MAGATA. E gli accordi sotto banco con chi governa da sempre questa squallida città? C’è da dire che anche la mafia in questo caso ci fa una magra figura, in quanto viene totalmente estromessa dalla spartizione dei poteri rimanendo solo marginale nel controllo dello spaccio e della prostituzione e contribuendo al degrado di alcune zone della città di cui il nostro beneamato sindaco non si è mai occupato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con doppio mandato e nulla si fa. E lo scandalo ACER CON RELATIVE RIDICOLE CONDANNE DEI VARI ATTORI DI “PARMA ABITARE”? E tante altre cose che solo lui sa. Comunque sia, bisogna riconoscergli una gran faccia di bronzo e una certa abilità, non certo sua, a portare avanti il suo astuto ma squallido disegno: ad ognuno le proprie colpe e alla loro coscienza, se ce l’hanno. E I PARMIGIANI? Un esempio su tutti lo sprovveduto Vignali che ha ignorato per anni chi tramava alle sue spalle.