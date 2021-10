Progetto SUNER: previsti due concerti a Parma

CIRCOLO ARCI POST COLOMBOFILI

Parma

Venerdì 8 ottobre 2021

TUGO + SARA LORENI

Sabato 9 ottobre 2021

SUPERMEN:

Duo Bucolico + I Camillas

Grazie al progetto Suner, il project festival targato Arci dedicato alla musica, venerdì 8 e sabato 9 ottobre tornano i concerti al circolo Arci Post – Colombofili in Strada dei Mercati – Parma!

Questo il programma:

Venerdì 8 ottobre 2021: SARA LORENI + TUGO

Il concerto di Sara Loreni sarà un’anticipazione del suo nuovo live set, frutto della collaborazione con il polistrumentista Daniele Cavalca, musicista emiliano formatosi alla Berklee College of Music di New York. Sara presenterà gli ultimi singoli pubblicati per Uma Records distribuiti da Sony Music Italy, Eroticamente, Neve a Maggio, Le Buone Notizie, e presenterà in anteprima assoluta alcuni inediti mai suonati prima.

Prima di lei, alle ore 22:00, si esibiranno sul palco i Tugo: Francesco Mazzini (batteria), Andrea Rossi (basso & voce) e Andrea Mordonini (chitarra & voce). La band, nata a Parma nel 2018, si ispira liberamente al paesino più alto, nonchè all’omonima area di servizio, di quel fazzoletto di terra magico che è il passo della Cisa. Un’ultima salita prima della discesa, l’ultima boccata di nebbia prima del sole caldo del mare, la transizione perfetta tra due mondi vicini e lontani, un Gratta & Vinci col destino, l’inizio di un itinerario sonoro; Tugo rappresenta l’idea di un lungo viaggio musicale, intrapreso con mezzi differenti dagli stessi passeggeri di sempre.

Sabato 9 ottobre 2021: SUPERMEN

Il Duo Bucolico ed I Camillas porteranno in auge il loro progetto artistico Supermen, che vede unire strati geologici dei loro repertori e delle loro sonorità. Le musiche indelebili, dolci e ballerine vengono messe in gioco per dare vita ad un costrutto originale. Un omaggio a Zagor Camillas (aka Mirko Bertuccioli), fondatore dei Camillas, mancato ad aprile 2020 a causa del Covid-19.

I Supermen sono un oggetto di fusione tra Duo Bucolico, Crema e Falafel Fazz Familia, consolidate realtà della musica italiana (i Crema sono stati I Camillas), performer instancabili, rovesciatori del limite fra palco e pubblico, nonchè autori di canzoni, che oscillano fra il selvaggio ed il romantico, la risata e la malinconia. Super ritmici ed improvvisamente batticuori. Ballerini e crooner, caramellai e virtuosissimi.

Venite ad aspettarvi l’invano, il luccicante, l’esorbitante, il pantagruelico. Sono Supermen infatti e presenteranno le loro nuovissime canzoni. Tutte per voi.

SUNER è un progetto On The Road, un Festival diffuso di musica dal vivo dove i protagonisti sono i live club e gli artisti. Realizzato da Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica.

Dal 6 al 10 Ottobre 14 band solcheranno i palchi di 14 live club Arci per un concentratissimo e fitto calendario di 23 concerti. Un segnale fortissimo di ripartenza, dunque, per una rete di live club stremata da quasi due anni di chiusure e limitazioni e con all’orizzonte ancora tante, troppe incertezze.

“Siamo molto orgogliosi di organizzare ed ospitare, in questa non semplice fase di riapertura, proprio nella nostra regione e nei nostri circoli – ha dichiarato Massimo Maisto, Presidente di Arci ER – quello che sarà il più grosso festival a livello nazionale di musica live diffusa in tutto il territorio.”

► Ingresso libero e gratuito riservato soci Arci

► Apertura Circolo ore 20:30

► Inizio spettacoli ore 21:30

► Circolo Arci Post – Colombofili: Strada dei Mercati, 15/d – Parma

► Per prenotazioni e informazioni: Arci Parma 0521-706214 info@arciparma.it