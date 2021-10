Rizzoli Emanuelli partner di Thelivery Awards, il primo premio dedicato al food delivery

La più antica azienda di conserve ittiche italiana supporta l’iniziativa che vede decine di ristoratori sfidarsi on line, il vincitore premiato il 15 ottobre durante Milano Golosa.

Parma, 14 ottobre 2021 – Una sfida a colpi di ricette originali e creative dei ristoranti più amati del food delivery. Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche italiana fondata a Parma nel 1906, ha scelto di supportare la prima edizione del Premio dedicato al delivery.

Si tratta di una competizione che vede impegnati, divisi in 8 categorie, i ristoranti che si sono i più amati delle consegne a domicilio delle proprie proposte culinarie, votati direttamente dagli utenti sulla piattaforma www.theliveryawards.com.

I vincitori delle varie categorie sono stati premiati venerdì 15 ottobre, in un evento dedicato a Milano Golosa. Inoltre dal 15 al 24 ottobre sarà possibile ordinare i menù in gara e assaporali direttamente a casa propria.

“Durante la crisi pandemica il food delivery è stato un efficace strumento di supporto sia per le aziende della ristorazione sia per gli utenti che, in questo modo, hanno potuto continuare a degustare direttamente a casa i piatti dei loro ristoranti preferiti. Riteniamo il digital food delivery uno strumento molto importante, che sta continuando a crescere in maniera significativa non solo in termini di quantità ma soprattutto di qualità. Ecco perché abbiamo scelto di essere partner di questa iniziativa, la prima dedicata al food delivery, per sostenere chi come noi crede che sia possibile gustare cibi gourmet anche da casa”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.

◊ ◊ ◊ ◊

Con sede a Parma, Rizzoli Emanuelli è un’azienda storica nel mercato delle conserve ittiche, attiva dal 1906. Elevati standard qualitativi, grande attenzione alla selezione delle materie prime, la scelta di una pesca sostenibile rispettosa dell’ecosistema marino, l’utilizzo di packaging innovativi sono gli asset distintivi di questa società che coniuga nuove tecnologie di produzione con una lavorazione artigianale per mantenere inalterato tutto il gusto fresco di mare e le proprietà nutrizionali dei propri prodotti.

Rizzoli Emanuelli propone un’ampia selezione premium che comprende alici, tonno e sgombro in diverse linee per la famiglia e la ristorazione.

www.rizzoliemanuelli.com