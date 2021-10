TUTTOFOOD: COLDIRETTI ER, ECCO PERE CRIOESSICCATE E BIRRA ALLA QUINOA

Coldiretti Emilia Romagna protagonista con le sue eccellenze

Dalla pera crioessiccata di Reggio Emilia alla birra alla quinoa di Ferrara, sono solo alcune delle novità sulle tavole del post Covid mostrate da Coldiretti Emilia Romagna a Tuttofood alla Fiera di Milano a Rho – Padiglione 18 – L01-L25, per far toccare con mano le invenzioni destinate a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani. La pandemia ha impresso una vera e propria svolta green nelle scelte alimentari – sottolinea Coldiretti regionale – con l’arrivo di prodotti innovativi che mettono insieme le spinte salutistiche nate con l’emergenza sanitaria con una decisa svolta verso la sostenibilità nei più diversi ambiti e la voglia di ritorno alla normalità e a un clima di condivisione e spensieratezza.

Grazia alla crioessicazione la Pera Igp dell’Emilia Romagna mantiene inalterate le proprietà nutritive e organolettiche, le vitamine, i sali minerali, nonché colore, gusto e profumo. Un tecnica nuova per l’Italia e utilizzata per la prima volta in terra emiliana con un processo che elimina l’acqua dalla pera appena raccolta senza l’uso di conservanti.

La birra alla quinoa si caratterizza per la totale assenza di glutine e un basso contenuto calorico. Ovviamente l’intera filiera della quinoa è totalmente italiana e proviene dalla Valle del Mezzano, nel ferrarese.

Coldiretti Emilia Romagna sarà protagonista per tutta la durata di Tuttofood grazie alla presenza dei suoi produttori che metteranno in mostra le eccellenze della nostra tavola, dal Parmigiano Reggiano alla mortadella 100% italiana. Non mancheranno i rappresentanti degli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra, con gli agrichef degli agriturismi Podere San Giuliano (BO), Ca’ Preda (PC) e Corte dei Landi (RE) impegnati ogni giorno a realizzare piatti basati sulle ricette della tradizione.

Sui truck esterni, attrezzati per offrire una ristorazione 100% Made in Italy ai partecipanti, vengono cucinati anche i tortellini in crema di Parmigiano e ogni giorno sono attive le sfogline che nei loro laboratori preparano tortellini e tagliatelle.