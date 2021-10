UN ITINERARIO DI MUSICA D’ARTE NEI PALAZZI STORICI INSIEME AI SALOTTI MUSICALI PARMENSI

Al via la VIII edizione dell’apprezzata rassegna concertistica

Parma, 22 Ottobre 2021 – Apre ad APE Parma Museo, il centro culturale ed espositivo di Fondazione Monteparma, la rassegna concertistica “Salotti Musicali Parmensi. Un itinerario di musica d’arte nei palazzi storici”, giunta quest’anno alla sua VIII edizione.

Organizzata dall’Associazione Salotti Musicali Parmensi con il sostegno di Fondazione Monteparma – a fianco della manifestazione fin dal suo esordio nel 2014 – e con i contributi di Regione Emilia-Romagna e Banca Fideuram, la rassegna ha saputo crescere di anno in anno, affermandosi nel panorama musicale locale, e non solo, come un apprezzatissimo appuntamento culturale.

Capace di promuovere la riscoperta della “musica da salotto” o “musica da camera”, facendola rivivere nelle modalità e nei luoghi originariamente deputati alla sua esecuzione anche grazie alla preziosa collaborazione del FAI Delegazione di Parma, la rassegna propone concerti in palazzi storici e luoghi d’arte, conducendo il pubblico alla scoperta di veri e propri tesori del territorio spesso poco conosciuti.

“Fondazione Monteparma è orgogliosa di continuare a sostenere la rassegna “Salotti Musicali Parmensi” che oggi conta centinaia di affezionati e che ogni anno raccoglie nuove adesioni, grazie all’originalità e all’ elevata qualità delle esecuzioni musicali proposte e grazie, ovviamente, alla bellezza delle Sale della musica e delle Sale delle feste dei palazzi storici della città che ospitano i concerti – afferma Mario Bonati, Presidente di Fondazione Monteparma. La manifestazione “Salotti Musicali Parmensi” – continua Bonati – ha portato una ventata di rinnovato interesse per la musica da camera, confermando ad ogni edizione un grande successo di pubblico, proprio per la capacità di valorizzare il legame inscindibile tra la musica e le altre espressioni artistiche”.

“L’idea di una manifestazione musicale itinerante, ambientata nei palazzi storici della nostra città e anche in alcune location fuori Parma – spiega Marco Bronzi, Direttore artistico dei Salotti Musicali Parmensi – nasce dalla volontà di offrire al pubblico la possibilità di vivere le sale da festa e i luoghi della musica secondo la funzione originaria per cui erano stati creati, immergendosi così nel clima artistico e culturale dell’epoca, per apprezzare gli apparati decorativi e l’acustica perfetta di questi spazi”.

La rassegna prenderà il via sabato 30 ottobre prossimo alle ore 17 all’Auditorium di APE Parma Museo (via Farini 32/a) con “L’arpa nei salotti musicali europei (…per tacer del violino)”, recital di Elisa Netzer con la partecipazione di Marco Bronzi, e proseguirà, sempre in questa sede, con due concerti dell’Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi: domenica 7 novembre 2021 alle ore 11 con “Capolavori della musica strumentale italiana del tardo 800: i quartetti di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini” e sabato 27 novembre alle ore 17 con “I salotti musicali della Vienna Asburgica: il quintetto per archi e clarinetto K581 di Mozart”.

Sabato 4 dicembre alle ore 17 la rassegna si sposterà al Teatro del Collegio Maria Luigia di Parma (borgo Lalatta, 14) dove i Solisti dell’Orchestra da Camera di Parma si esibiranno con “I salotti musicali parigini della Principessa di Polignac: il concerto per flauto e arpa di Mozart e il Settimino di Ravel”. Il concerto verrà replicato domenica 5 dicembre alle ore 18 a Reggio Emilia presso la Chiesa della Madonna dell’Uliveto Montericco.

Alla Casa della Musica (piazzale San Francesco, 1) sono in programma due concerti: sabato 11 dicembre alle ore 21 “Virtuosismo e passione: i trii con pianoforte di Rachmaninov e Brahms” con Cristiano Burato al pianoforte, Marco Bronzi al violino e Giuseppe Barutti al violoncello e giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21 con “L’ultimo grande romantico francese: Camille Saint-Säens nel giorno del centesimo anniversario” con Simone Pedroni al pianoforte e Marco Bronzi al violino.

La rassegna si chiuderà poi alla Biblioteca Monastica dei Padri Benedettini di S. Giovanni Evangelista (Piazzale San Giovanni, 1) domenica 19 dicembre 2021 ore 11 con “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” a cura dei Solisti dell’Orchestra da Camera di Parma con Marco Bronzi violino solista.

Un ricco e variegato programma che gli organizzatori si augurano possa andare incontro ai gusti più disparati e dare soddisfazione alle numerosissime richieste di prenotazione. Va ricordato infatti che la prenotazione ai concerti è obbligatoria e che l’accesso in sala è consentito solo alle persone in possesso di Green Pass.

Per i primi tre appuntamenti ad APE Parma Museo, l’ingresso è gratuito e la prenotazione può essere effettuata dalle ore 8 del lunedì precedente ad ogni concerto all’e-mail salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 3 posti per ogni richiesta): per l’accoglimento delle prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, verrà rispettato rigorosamente l’ordine d’arrivo delle e-mail e sarà inviato al richiedente un messaggio di conferma

Per i concerti del 4 e 19 dicembre 2021 i biglietti di ingresso al costo di 7€ sono acquistabili presso “Parma Point” (via Garibaldi 18, tel. 0521603127 info@parmapoint.it). Il concerto del 5 dicembre 2021 è a ingresso gratuito (info: salottimusicaliparmensi@gmail.com) mentre i concerti dell’11 e 16 dicembre 2021 sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite app Parma 2020+21 – Tel. 0521 031170 – infopoint@lacasadellamusica.it

Per ogni informazione, è possibile consultare i siti web salottimusicaliparmensi@gmail.com e www.salottimusicaliparmensi.it