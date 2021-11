CULPABLE + L’Angelo – Venerdì 26 novembre 2021 CIRCOLO ARCI POST COLOMBOFILI Parma

Grazie al progetto Suner, il project festival targato Arci dedicato alla musica, venerdì 26 novembre tornano i concerti al circolo Arci Post Colombofili di Parma!

Questo il programma:

CULPABLE: sono una band parmigiana tra le più amate dal pubblico, composta da Davide Savani (voce), Sebastiano Sguarino (voce), Alessio Bazzini (batteria), Fabiano Camera (samplers), Nicolas De Francesco (basso), Giorgio Vecchi (chitarra).

Ormai da qualche anno i Culpable suonano con energia la sintesi originale e accattivante delle sonorità amate dai membri del gruppo. Ritmi reggae, rock, ska, folk, électro, world ma anche melodia italiana, i Culpable invitano, ma non stravolgono, tutti questi elementi a ritrovarsi su pentagramma, su CD e soprattutto in Live. Travolgenti e amatissimi dal loro pubblico, i Culpable offrono una musica senza compromessi e di pregevole maturità. I loro testi sono ritmati ed efficaci, le parole, spesso ironiche, alleviano e stemperano qualsiasi tentativo di serietà, ma senza perderla del tutto. La formula della ripetizione è scatenante, i loro refrain si imparano nel giro di un concerto. Sono queste caratteristiche a rendere così efficaci i loro brani che, in poche parole esprimono tutta la loro ‘eclettica colpevolezza’, che è quella di ciascuno nella società attuale.

Hanno realizzato due album Il primo “cuplable” e il secondo “non ho respirato”, successivamente hanno realizzato due singoli, nel 2018 il brano “necessito” e nel 2020 il brano “A15”. I brani sono scaricabili su I Tunes e Spotify.

L’ANGELO – In apertura della serata il progetto soul “L’Angelo”, nato da un’idea di Angelo “Gillo” Colonna in collaborazione con Fabio “Panka” Pancani e Gianluca “Pan” Panella. I tre componenti del gruppo suonano insieme da tantissimi anni. Dalle prime esperienze come cover band hanno poi approfondito ed esplorato diversi generi musicali dedicandosi anche alla produzione di un album di brani originali che unisce la loro passione per il funk soul a delle melodie ricercate ma allo stesso tempo orecchiabili e ballabili. Nel loro processo di crescita ed esplorazione nel mondo della musica non hanno mai tralasciato la qualità della produzione e in questo nuovo progetto la grande passione per il soul e la sperimentazione di fondono completamente. Ne “L’Angelo – Esperienze Soul” il mondo del soul cantato in italiano, della registrazione analogica ma anche delle tecnologie del neo soul d’oltreoceano e i campionatori usati dai musicisti hip hop degli anni ’80 e ’90 si uniscono per dare vita a un nuovo progetto.

► Ingresso libero e gratuito riservato soci Arci

► L’ingresso ai locali del circolo sarà possibile solo esibendo il GreenPass.

► Apertura Circolo ore 21:00

► Inizio spettacoli ore 22:00

► Per prenotazioni e informazioni: Arci Parma 0521-706214 info@arciparma.it