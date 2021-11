Elezioni provinciali il 18 dicembre, candidature il 27 e 28 novembre

Si eleggono Presidente e Consiglio. Gli elettori sono i Sindaci e i Consiglieri comunali del Parmense. Tutte le indicazioni per presentare le candidature.

Parma, 19 novembre 2021 – Le elezioni per scegliere il Presidente della Provincia e i 12 componenti del Consiglio provinciale si svolgeranno sabato 18 dicembre 2021, dalle 8 alle 20, nel seggio costituito nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani, sede della Provincia, in Stradone Martiri della Libertà 15 – Parma.

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura del seggio; a seguire la proclamazione degli eletti.

Si tratta di elezioni di secondo grado: votano Sindaci e Consiglieri comunali in carica.

Sono eleggibili a Presidente della Provincia tutti i Sindaci in carica nel Parmense, a prescindere dalla residua durata dei rispettivi mandati.

Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.

Il Presidente dura in carica 4 anni, i 12 consiglieri invece solo 2 anni.

L’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, pari a 88 elettori.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiore a 12, e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, pari a 30 elettori.

Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata.

Tenuto conto di possibili contestazioni, l’Ufficio Elettorale suggerisce di presentare le candidature e le liste avvalendosi di un numero di sottoscrittori superiore a quelli sopra indicati.

Per la presentazione delle candidature e delle liste sono disponibili gli appositi moduli sul sito della Provincia www.provincia.parma.it

Il corpo elettorale, attivo e passivo, accertato al 35° giorno antecedente le votazioni in base alle attestazioni pervenute dai 44 Comuni del territorio provinciale, è composto da 585 elettori tra Sindaci e Consiglieri.

Le candidature a Presidente e le liste per l’elezione dei Consiglieri dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale provinciale, a Palazzo Giordani:

• dalle 8 alle 20 di sabato 27 novembre 2021

• dalle 8 alle 12 di domenica 28 novembre 2021

I candidati Presidenti e le liste per il Consiglio ammessi saranno pubblicati sul sito web dell’Ente entro il 10 dicembre 2021.

Per informazioni ulteriori:

0521/931678 – 0521/931648

mail: ufficioelettorale@provincia.parma.it

posta elettronica certificata (PEC) protocollo@postacert.provincia.parma.it