FelsineoVeg S.r.l. presenta Good&Green, la linea di affettati vegetali che unisce gusto e benessere

Al 100% vegetali, con lievito madre e farine biologiche, le referenze della linea rispondono alla crescente domanda dei consumatori che vogliono integrare nelle loro diete alimenti prodotti ricchi di proteine vegetali, poveri di grassi, gustosi e versatili dal punto di vista dell’utilizzo in cucina.

Zola Predosa (BO), 23 novembre 2021 – Si chiama Good&Green ed è la linea di affettati vegetali di FelsineoVeg S.r.l. che combina tutto il benessere e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti plant-based con il gusto e la versatilità d’utilizzo, caratteristiche oggi essenziali per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni.

In Italia i consumatori “flexitariani”, coloro che coniugano un’alimentazione vegetale al consumo di proteine animali, sono in continua crescita. Secondo i dati IRI, il mercato degli affettati plant-based in Italia è cresciuto del 28,7% (AT settembre 2021). FelsineoVeg S.r.l., si conferma leader in questo segmento.

Basate su MOPURÒ, una ricettazione che prevede l’uso del lievito madre e di farine biologiche che conferiscono agli affettati plant-based sapori e profumi accattivanti e una consistenza unica, gli affettati vegetali Good&Green sono realizzati attraverso un processo produttivo che preserva l’integrità degli ingredienti naturali, grazie anche alla fermentazione naturale e alla cottura ad acqua.

Con Good&Green, FelsineoVeg S.r.l. ha coniugato due caratteristiche fondamentali oggi ricercate dai consumatori: il “Good” di referenze con un profilo nutrizionale ben bilanciato, ricche di gusto, estremamente versatili in cucina e adatte a tutte le età e stili di vita, e il “Green” riferito all’ utilizzo di ingredienti naturali, al processo produttivo che tutela l’integrità delle materie prime e all’adozione di package sempre più sostenibili.

La gamma Good&Green è ad oggi composta da due linee: “Biologico” e “Gourmet”. La linea “Biologico”, che si basa sull’utilizzo di farine biologiche di cereali e legumi, è disponibile in diversi gusti: Delicato, con Lupino, al Pepe Fairtrade e Speziato. La Linea “Gourmet” invece richiama i sapori tradizionali e si trova nelle varianti al gusto di Prosciutto Crudo, Tacchino, Salame Piccante e Tartufo.

I prodotti Good&Green sono disponibili in pratiche vaschette in carta proveniente da foreste gestite responsabilmente, con oltre l’80% in meno di plastica rispetto alle vaschette precedenti, perseguendo dunque gli obiettivi di sostenibilità dichiarati nel Bilancio di Sostenibilità redatto dal Gruppo.

“Good&Green rappresenta pienamente la nostra filosofia di Gruppo che si orienta ad ampliare la scelta per il sempre più consistente numero di persone che vogliono alternare il consumo di alimenti a base di proteine animali e vegetali, senza dover rinunciare al gusto. Siamo certi che, salubrità, gusto e versatilità nelle preparazioni di ricette che caratterizzano i nostri affettati plant-based corrispondano alle esigenze di un mercato sempre più attento ed esigente rispetto alle proprie scelte d’acquisto, anche dal punto di vista della sostenibilità”, ha commentato Arnaud Girard, Sales & Marketing Director di Gruppo Felsineo.

Gruppo Felsineo, dal 1963, è sinonimo di mortadella di alta qualità. Da sempre attenta a coniugare tradizione e innovazione, l’azienda seleziona le migliori materie prime che, grazie a un’esperienza maturata in quattro generazioni, vengono lavorate per realizzare prodotti genuini, naturali e gustosi.

Con FelsineoVeg, il Gruppo risponde alle nuove tendenze di consumo con una linea di affettati vegetali e biologici che consentono di disporre di un’alternativa alla carne o semplicemente di bilanciare la dieta in modo vario ed equilibrato con giusto apporto di proteine 100% vegetali.

Gruppo Felsineo è fortemente impegnato sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le iniziative messe in campo dall’azienda, che vedono il coinvolgimento di dipendenti e stakeholder, sono raccolte nel Bilancio di Sostenibilità redatto annualmente.