Gli usi civici d’Appennino guardano al futuro. Il 10 meeting al Bismantova

Mercoledì 10 novembre, presso il teatro Bismantova, si terrà il convegno “Il ruolo degli usi civici nella società contemporanea”. Sarà un momento di confronto per discutere dell’attualità degli usi civici e dei domini collettivi per la tutela dell’ambiente e del paesaggio di oggi, con il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, Fabio Tini presidente degli usi civici di Ligonchio, il direttore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Giuseppe Vignali e l’antropologo Annibale Salsa, presidente del Comitato Scientifico della scuola per il governo del territorio e del paesaggio di Trento. Interverranno anche Fausto Giovanelli, presidente del parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e Antonio Sacchini, in rappresentanza delle comunità storiche ex Comune di Sillano.

“Gli usi civici hanno rappresentato per secoli lo strumento delle popolazioni, non solo di montagna, per poter vivere utilizzando collettivamente beni comuni come foreste, pascoli, prodotti del sottobosco. I beni venivano utilizzati nel rispetto di precise regole che ne hanno garantito la sostenibilità. Oggi in uno scenario molto più largo dobbiamo fare la stessa cosa e possiamo prendere spunti dagli usi civici che hanno una storia millenaria – afferma Giuseppe Vignali – e questa è l’ occasione per una valutazione della situazione e delle attività da svolgersi che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti”.

