La caccia al tesoro nei Boschi di Carrega

Il 21 novembre 2021 con BenNature Trekking una sfida a squadre alla ricerca delle misteriose ampolle dell’iniziativa Blowing in the Woods.

Una caccia al tesoro per scovare le misteriose ampolle del Parco Naturale Boschi di Carrega, a 15 km da Parma. È stata organizzata il 21 novembre 2021 dalle 10.00 alle 15.00 dalla guida Benedetta Pasquali di BenNature Trekking per coinvolgere grandi e piccoli nella ricerca dei messaggi segreti dell’iniziativa Blowing in The Woods. Tra gli alberi colorati di foliage dei Boschi di Carrega, a pochi km dalla bellissima Rocca di Sala Baganza, sono infatti nascoste alcune ampolle contenenti dei curiosi messaggi dedicati all’ecosostenibilità e alla conoscenza del Parco. Chi le trova può scrivere la sua firma sul foglio e riporlo di nuovo nella custodia per lasciare una traccia del suo passaggio, e scattare una foto da condividere sui social con l’hashtag #blowinginthewoods. Il punto di partenza è il Parcheggio dei Boschi di Carrega (Via Zappati, 32) a Sala Baganza (PR). Al momento del ritrovo, i partecipanti, dopo aver creato la propria squadra composta da 2 a 5 persone, riceveranno il regolamento per giocare, la mappa del parco e il primo indizio per trovare la prima ampolla. Chi trova più ampolle (da lasciare al loro posto) e risolve gli enigmi che contengono, nel tempo più breve possibile, accumula più punti. Le prime tre squadre che avranno accumulato maggior punteggio vinceranno incredibili premi. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona. Possono partecipare i bambini dai 7 anni in su accompagnati dai genitori. La prenotazione è obbligatoria entro il 18 novembre 2021 su: www.bennaturetrek.com