Scuola: premio Erasmus+ per l’innovazione a un istituto di Bobbio, Piacenza

L’Istituto omnicomprensivo si aggiudica lo European Innovative Teaching Award EITA 2021

Firenze, 15 novembre 2021 – La Commissione europea ha premiato gli istituti scolastici vincitori del nuovo Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA European Innovative Teaching Award. Nell’occasione, sono stati celebrati i 104 progetti vincitori in Europa, relativi all’educazione e alla cura della prima infanzia, l’istruzione primaria e secondaria superiore nonché l’istruzione e la formazione professionale. Fra questi anche una scuola dell’Emilia Romagna: l’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio (Piacenza), per il progetto Natura, Innovazione e ICT. L’Istituto si aggiudica il riconoscimento in qualità di scuola aderente al Programma Erasmus+ che, tra il 2014 e il 2020, ha puntato sull’innovazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, in presenza e con supporti digitali.

Ogni Paese aderente al Programma ha selezionato quattro progetti Erasmus+. In l’Italia, l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha individuato le attività migliori realizzate dagli istituti scolastici nell’ambito dell’Azione Chiave 1 per la mobilità e Azione Chiave 2 per la cooperazione in progetti. Nella fase di selezione dei progetti, l’Agenzia ha tenuto conto di una serie di indicatori di qualità inerenti le metodologie, gli ambienti di apprendimento (incluso il digital learning) e l’impatto sui processi di apprendimento e insegnamento nella scuola.

Il riconoscimento alla scuola di Bobbio per il progetto Erasmus+ Natura, Innovazione e ICT è stato assegnato nella categoria dell’istruzione primaria. Un gruppo di insegnanti dell’istituto, coordinati dalla docente referente del progetto, Vittoria Volterrani, ha partecipato ad attività di formazione in mobilità presso istituti partner di Spagna, Regno Unito, Belgio, Finlandia, Norvegia, Islanda e Repubblica Ceca. Il tema su cui si è sviluppato il progetto è stato l’ambiente naturale, mentre il focus delle attività seguite dai docenti è stato lo sviluppo di nuove competenze relative all’insegnamento all’aperto, che ha portato ad adottare approcci didattici innovativi. Grazie al progetto sono stati creati nella scuola nuovi ambienti di apprendimento, fra cui: una biblioteca digitale innovativa, il centro linguistico e il laboratorio verde. Al momento, l’outdoor learning è parte integrante degli ambienti di apprendimento quotidiani ed è stato un elemento importante per la sicurezza scolastica anche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Con il progetto la scuola ha intrapreso una trasformazione: da istituto focalizzato sull’insegnamento è diventato un sistema centrato sulle esigenze educative degli alunni, posti al centro del processo educativo, e orientato allo sviluppo delle competenze del personale nelle lingue straniere, nei metodi di insegnamento, nell’uso del digitale e delle nuove tecnologie integrate alla didattica.

Il video ufficiale del progetto Natura, Innovazione e ICT, a cura dell’Agenzia Erasmus+ Indire, è disponibile a questo link: https://youtu.be/WTjhJfebwsE

I docenti della scuola di Bobbio forniscono corsi rivolti a insegnanti nella regione Emilia Romagna e in altre regioni, al fine di diffondere l’efficacia dell’apprendimento all’aperto. L’Istituto di Bobbio e gli altri vincitori del premio EITA 2021 saranno premiati il prossimo 20 dicembre a Roma, durante l’evento ufficiale di lancio del Programma Erasmus+ 2021/2027.

Hashtag dell’iniziativa #EITA2021

Per info e approfondimenti:

L’evento europeo online dello scorso 20 ottobre è disponibile accedendo a questa pagina web della Commissione europea .

Il video della Cerimonia online è visibile anche sui canali social Erasmus+ Europa: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/videos/591924542051408

Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA 2021:

http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/premio-eita-il-16-settembre-la-proclamazione-dei-vincitori-del-riconoscimento-europeo-per-linsegnamento-innovativo/

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-innovative-teaching-award_en

Il video con la presentazione delle 104 scuole europee vincitrici del Premio EITA 2021:

https://fb.watch/82UoUrmHHV/