Simona Andrioletti in mostra con DEFENCE_Verona, 14 ottobre 2021- 30 gennaio 2022

14 ottobre 2021 – 30 gennaio 2022

Simona Andrioletti in mostra con DEFENCE

Spazio Cordis, via Andrea Doria 21A – 37138 Verona

DEFENCE è uno stato di necessità, un invito a guardare davvero: viviamo in un mondo che ignoriamo più o meno consapevolmente al fine di preservare uno stato di quiete apparente mentre fuori infuria la tempesta. È questo lo strumento di miglior difesa che siamo in grado di mettere in campo? È la violenza intrinsecamente insita nella natura umana? Esiste una giustificazione alla violenza? Come ci si difende quando sembra che il mondo intero stia implodendo su stesso? Quali saranno le conseguenze dei fatti che stiamo ignorando oggi?

Simona Andrioletti non fa che porci domande, che collocarci davanti ai fatti, quegli stessi fatti che cerchiamo con impegno di ignorare per raccontarci una realtà non edulcorata in cui non esiste sostanziale differenza tra la potenza devastatrice di un’invasione di cavallette come quella avvenuta nel Corno d’Africa nel 2020, secoli di sopraffazione colonialista più o meno esplicita, depauperazione delle risorse da parte dei paesi cosiddetti “avanzati”, turismo voyeuristico per super ricchi in paesi in cui la popolazione muore di fame. Così come altrettanto indifesa e fragile si presenta l’esistenza di un’intera generazione che ha ereditato dalle precedenti un mondo in piena crisi ecologica ed economica in cui non esistono certezze e in cui l’adolescenza è privata di quella spensieratezza che gli adulti sommariamente assegnano a questa fase della vita: giovani che crescono senza una guida e un punto di riferimento, vittime di violenza o cresciuti in contesti violenti, o più semplicemente pervasi da una sensazione inafferrabile di mancanza di senso, aggravata da due anni di isolamento e pandemia, senza altro rifugio che la dimensione virtuale e fittizia del web.

Il nucleo tematico e concettuale del lavoro di Simona Andrioletti per DEFENCE si materializza nei 10 minuti e 42 secondi di “Defence. What do you do with your anger?”, un collage di found footage in cui assistiamo al susseguirsi di immagini che documentano situazioni di sopraffazione fisica, emotiva e ambientale. La violenza che infuria nella potenza devastatrice della natura e quella che si scatena immotivatamente e senza alcun senso sugli spalti di uno stadio gremito di gente; la lotta di due bambini nella piscina di casa a cui chi filma assiste impassibile e il senso di autodistruzione di un uomo che in pochi minuti trangugia intere bottiglie di vodka; la folla in delirio che perde il controllo durante un rave e una rissa tra due ragazzini che si massacrano di botte sotto lo sguardo divertito di chi con il cellulare registra la scena; l’esplosione di un ponte in un boato fragoroso e le parole amare di Umberto Galimberti: “Se guardo avanti, il futuro non è più una promessa ma è una minaccia e allora io vivo il presente in presa diretta 24 ore su 24 dando espressione a tutta la mia forza e a tutta la mia potenza, e mi anestetizzo dallo sguardo sul futuro per non andare in angoscia, per non assaporare quotidianamente la mia insignificanza sociale”.

Questo immaginario complesso esplode e si moltiplica nello spazio della mostra attraverso immagini, simboli e feticci che non hanno nulla a che vedere con quell’ “estetica della violenza” di cui si accennava ma, anzi, si allontanano il più possibile dal perverso desiderio di provocare un piacere estetico che ossessivamente il pubblico chiede all’oggetto artistico. La mostra si costruisce piuttosto come un dispositivo carico di rimandi più o meno espliciti o sottesi che parte prima di tutto dal gesto dissacratorio sulla vetrina, vandalizzata con la scritta “DEFENCE” su tutta la sua estensione, e si sviluppa all’interno con una profonda trasformazione degli spazi.

L’indagine sulla condizione esistenziale dei ragazzi in età adolescenziale si configura come uno dei temi dominanti della mostra e della ricerca della Andrioletti, la quale ne osserva e ne studia le dinamiche di relazione anche attraverso laboratori, workshop e progetti condivisi che le permettono di entrare in dialogo diretto e non mediato con quelle generazioni e quei contesti sociali che più meriterebbero attenzione e che meno vengono spesso considerati. AVE MARIA (Thinking of Caravaggio) e STELLA MAGAZINE (realizzati rispettivamente con la collaborazione di Riccardo Rudi e Jonas Höschl – Felix Naumann secondo una prassi collaborativa di ibridazione delle pratiche e contaminazione di linguaggi che è tipica del lavoro dell’artista) nascono proprio da un contesto laboratoriale realizzato a Verona con i ragazzi di alcune comunità e centri di aggregazione per ragionare sulle pratiche artistiche partecipative, la gestione della rabbia, la cultura come strumento di riscatto sociale che ha portato a un reciproco scambio di valori e prospettive con particolare attenzione per le subculture del web, dei social, della musica e della cultura trap come strumenti di espressione di un disagio umano ed esistenziale che giace invisibile e inascoltato eppure reale e profondamente radicato.

Una mostra che assume quasi i toni dell’attivismo e della militanza, senza implicazioni di carattere politico o di fazione, ma con uno sguardo orizzontale sul mondo e sulla società contemporanea, portata avanti in maniera diretta e non filtrata, con l’immediatezza e la sincerità che solo all’arte oggi sono concesse. Una ricerca artistica che nell’alveo dei linguaggi più contemporanei, sviluppatisi a partire dagli anni ’60 e diventati ormai necessità storica, si fa interprete di dinamiche e fenomeni sociali complessi, assumendo un ruolo attivo nel dibattito attuale e ragionando allo stesso tempo sull’incisività dei linguaggi dell’arte come strumento di documentazione e di comunicazione utile sia per operare un’indagine approfondita sul campo, sia per portarne i risultati all’attenzione di un vasto pubblico, entrando in contatto con il mondo anziché astrarsene.

Jessica Bianchera

