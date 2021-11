Vaccinazioni anti covid-19: dal 29 novembre arrivano via SMS gli appuntamenti per la terza dose in base alla data di ultima somministrazione

Il messaggio via cellulare lo riceveranno le persone al momento aventi diritto: chi ha più di 40 anni, con ciclo vaccinale primario completato da almeno 5 mesi e senza appuntamento.

Sono giorni di maxi affluenze ai centri vaccinali dell’Azienda Usl di Parma per vaccinarsi contro il coronavirus, non solo con la terza dose ma anche con la prima.

Per rispondere a tutti nel più breve tempo possibile, l’Azienda Usl ha previsto alcuni interventi di riorganizzazione delle prenotazioni per tutti coloro che al momento hanno diritto alla terza dose, ovvero le persone con più di 40 anni e che hanno completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose, o monodose) da almeno 5 mesi.

APPUNTAMENTI VIA SMS

Da lunedì 29 novembre i cittadini che al momento hanno diritto riceveranno un SMS con l’appuntamento per la vaccinazione: gli SMS vengono inviati solo a chi ancora non si è né vaccinato con terza dose né prenotato, e vengono spediti in base alla data di ultima somministrazione (prima la più lontana). Nel testo dell’SMS verrà riportata data e ora appuntamento, luogo di vaccinazione e modalità per chiedere un eventuale cambio di appuntamento. Coloro che hanno ricevuto un appuntamento tramite SMS potranno, in caso di necessità, richiedere il cambio di data utilizzando esclusivamente i seguenti canali: servizio Cup nelle farmacie aderenti, numero verde 800 608062, portale cupweb.it.

LE ALTRE MODALITA’

Chi non dovesse ricevere l’SMS può continuare a prenotarsi per la terza dose (se ha più di 40 anni e se sono trascorsi 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale) con i consueti canali. Ci si può registrare on line sul sito www.ausl.pr.it alla sezione “Vaccinazioni anti-covid – Informazioni utili” accessibile dalla home page: dopo la registrazione si riceve entro pochi giorni una data di appuntamento. E’ anche consigliato l’utilizzo del portale www.cupweb.it per chi ha il Fascicolo elettronico: questa modalità permette di scegliere tra le date proposte la più consona alle proprie esigenze.

“I cittadini di Parma e provincia hanno dimostrato di credere nell’importanza della vaccinazione con una significativa adesione fin dai primi mesi della campagna, e continuano a farlo anche ora per ricevere la terza dose. Un diritto che vogliamo garantire a tutti nel rispetto dei tempi e delle scadenze – afferma Anna Maria Petrini, commissaria straordinaria dell’Azienda Usl di Parma – Ancora una volta, per garantire il migliore servizio è necessaria la collaborazione di tutti nel saper attendere il proprio turno di chiamata”.