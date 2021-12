ELEZIONI PROVINCIALI – Ammesse tutte le liste e le candidature

Al primo posto nella scheda per il Presidente ci sarà Fiazza, al secondo Massari. Nella scheda del Consiglio, al primo posto si troverà la lista “Insieme per la Provincia di Parma”, al secondo la lista “Parma Provincia Unita”. Le elezioni saranno sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20 nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani. A seguire, in serata, lo spoglio delle schede, quindi la proclamazione degli eletti.

Parma, 2 dicembre 2021 – L’Ufficio Elettorale provinciale comunica che sono state ammesse entrambe le candidature a presidente che sono state presentate nei giorni scorsi: quella di Andrea Massari, Sindaco di Fidenza e quella di Tommaso Fiazza, Sindaco di Fontevivo.

Inoltre l’Ufficio Elettorale ha ammesso tutte e due le liste presentate per le elezioni del Consiglio provinciale, con tutti i relativi 21 candidati.

Stamattina è stato anche effettuato il sorteggio per la posizione delle candidature e delle liste sulle schede elettorali: al primo posto nella scheda per l’elezione del Presidente si troverà Fiazza, al secondo posto Massari.

Nella scheda per il Consiglio, al primo posto si troverà la lista “Insieme per la Provincia di Parma”, al secondo la lista “Parma Provincia Unita”.

Le elezioni si svolgeranno sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20.

A seguire, in serata, verrà effettuato lo spoglio delle schede, quindi la proclamazione degli eletti.

Saranno ammessi al voto sindaci/che e consiglieri/e comunali in carica, muniti di documento di identità valido.

ELEZIONI TRASPARENTI

Entro sabato 4 dicembre 2021, 14° giorno precedente le elezioni, in base alla L. 3/2019, i partiti, movimenti, liste o candidati che si presentano alle competizioni elettorali provinciali devono pubblicare nel proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale.

Entro sabato 11 dicembre 2021, 7° giorno antecedente la data delle elezioni, curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale devono essere trasmessi alla Provincia di Parma che provvederà alla pubblicazione nel suo sito internet.

Ci sono sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, da 12 mila a 120 mila euro.

RAPPRESENTANTI DI CANDIDATO E DI LISTA

Le designazioni dei rappresentanti al seggio possono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 17 dicembre 2021 a mano o tramite pec (Posta elettronica certificata) protocollo@postacert.provincia.parma.it oppure a mano direttamente al Seggio elettorale, nella sede della Provincia, a palazzo Giordani (Stradone Martiri della Libertà 15 – Spazio ‘51):

– venerdì 17 dicembre 2021 dalle ore 15 alle ore 17;

– sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 7.30 alle ore 8.

SEGGIO VOLANTE PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI O RICOVERATI

Per la raccolta del voto di quegli elettori che, per legge, debbano essere ammessi a votare al loro domicilio per gli elettori ricoverati in strutture sanitarie (pubbliche o private), ovvero presso strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA), la Provincia di Parma attiverà un “seggio volante”.

A richiesta e su esigenze documentabili, l’Ufficio Elettorale produrrà la modulistica con cui inoltrare la domanda.

Ogni richiesta è da segnalare il prima possibile.

Le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiranno insieme a quelle del seggio ubicato presso la sede dell’Ente, con modalità da assicurare la segretezza del voto.

I componenti del “seggio volante”, oltre ad indossare i dispositivi di protezione previsti dai protocolli di sicurezza (visiere, camici, guanti monouso in lattice, etc.), saranno altresì muniti di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “green pass”), che esibiranno su richiesta.

Sul sito web della Provincia sono pubblicate tutte le informazioni relative alla consultazione elettorale, nella sezione “ELEZIONI PROVINCIALI 18 DICEMBRE 2021”, raggiungibile dal link:

https://www.provincia.parma.it/provincia/elezioni-provinciali-18-dicembre-2021

Per ulteriori informazioni:

dott. Pietro Piccerillo, tel. 0521/931678

dott. Maurizio Liguori, tel. 0521/931648

mail: ufficioelettorale@provincia.parma.it

PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it