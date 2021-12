LEONARD BERNSTEIN – I HATE MUSIC!_TEATRO DUE PARMA, dal 3 al 19 dicembre 2021

Leonard Bernstein

I HATE MUSIC!

Canzoni lettere, ricordi.

Per voce e pianoforte

con Joana Estebanell Milian

pianoforte Mauro Arbusti

voci registrate Francesco Montanari, Laura Mazzi,

Davide Gagliardini, Luca Nucera Massimiliano Sbarsi

a cura di Massimiliano Farau

produzione Fondazione Teatro Due

Teatro Due

Dal 3 al 19 dicembre 2021

3 dicembre ore 20.30

4 dicembre ore 20.30

5 dicembre ore 16.00

15 dicembre ore 20.30

16 dicembre ore 20.30

18 dicembre ore 20.30

19 dicembre ore 16.00

Torna al Teatro Due di Parma dal 3 al 19 dicembre 2021 LEONARD BERNSTEIN – I HATE MUSIC! il tributo che Fondazione Teatro Due ha rivolto al grande musicista e compositore nel centenario della sua nascita – diretto da Massimiliano Farau con l’attrice e cantante catalana Joana Estebanell Milian (dal 3, 4, 15, 16 e 18 dicembre ore 20.30, 5 e 19 dicembre ore 16.00).

Compositore, direttore d’orchestra, pianista, insegnante, intellettuale, intrattenitore e spirito avventuroso, Bernstein ha forgiato i suoi numerosi talenti con una personalità irresistibile tale da trasformare il modo in cui le persone ovunque ascoltano e apprezzano la musica. Ha infranto le regole, ha frantumato i precedenti e aperto nuove porte, insistendo sul fatto che l’arte della musica potrebbe e dovrebbe svolgere un ruolo vitale nella vita di tutte le persone.

“Con ancora più coraggio e libertà di George Gershwin, suo indiscusso “apripista”, Leonard Bernstein ha saputo attraversare i confini – tutt’altro che labili, all’inizio della sua carriera – fra il mondo della musica colta e Broadway“-ha Affermato Massimiliano Farau.

“A quale altro musicista può una cantante-attrice che è anche un soprano di coloratura desiderare di rivolgere un tributo se non all’autore di strepitosi musical come On the Town, Wonderful Town e West Side Story, di un’operetta come Candide ma anche di squisiti cicli “colti” di songs per soprano come – appunto – I Hate Music! e La Bonne Cuisine?

I Hate Music! – prosegue il regista – nasce semplicemente così, come atto d’amore verso il genio musicale e la vulcanica, trascinante, irresistibilmente carismatica personalità di “Lenny”: un percorso attraverso le sue composizioni per soprano (fra cui figurano alcuni classici come Somewhere, Tonight e Glitter and be gay) ma anche le sue interviste, le sue lezioni, il vastissimo carteggio con personalità come Aaron Copland, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Stephen Sondheim, Boris Pasternak, Bette Davis…”

Accompagnata da Mauro Arbusti al pianoforte e dalle voci registrate di amici attori, Francesco Montanari, Laura Mazzi, Davide Gagliardini, Luca Nucera Massimiliano Sbarsi, che leggeranno estratti dagli scritti e dalle lettere, Joana Estebanell Milian ripercorrerà le tappe salienti della carriera di uno dei più geniali, controversi e proteiformi giganti della musica del secondo novecento.

