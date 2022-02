Nescio – di e con Francesco Marchi, sabato 26 e domenica 27 al Teatro Europa

eUROPA tEATRI

Sabato 26 febbraio 2022 – ore 21.00

Domenica 27 febbraio 2022 – ore 18.00

Teatro Europa

via Oradour 14

NESCIO

di e con Francesco Marchi

Parma 23 febbraio 2022, Fine settimana in scena al Teatro Europa di Parma con lo spettacolo Nescio di e con Francesco Marchi. Una produzione Europa Teatri in collaborazione con Teatro Piteco in programma sabato 26 febbraio alle ore 21.00 e domenica 27 febbraio alle ore 18.00.

“Se scrivi su un foglio con succo di limone, la scritta rimane invisibile fino a quando non la avvicini ad una fonte di calore.” Così un suo amico gli mostrò l’elementare esperimento.

McArtur Wheeler fece le sue dovute conclusioni e, certo del suo ragionamento, si cosparse il volto di succo di limone. Persuaso di essere invisibile con questo nuovo superpotere, rapinò due banche in un giorno.

Ovviamente lo arrestarono il giorno stesso. Il rapinatore era sorpreso a tal punto da obiettare che avessero manomesso i nastri delle telecamere di sorveglianza. “Impossibile. Sono stato lontano dalle fonti di calore. Ero irriconoscibile con il succo addosso. Mi sono anche scattato una polaroid prima di uscire, per esserne sicuro”. Peccato che per l’euforia avesse inquadrato il soffitto anziché il suo volto.

Troppo ignorante per capire di essere ignorante.

E forse a volte ci accontentiamo più di sapere quanto basta per pretendere di avere ragione che di sapere tutto quel che serve per essere sicuri di avere torto.

Questo spettacolo non racconta la storia di cui sopra (vera per altro). Ma ci va molto vicino.

Perché tutti noi, chi più chi meno, siamo un po’ Wheeler e purtroppo, per paradosso, non possiamo scoprirlo.

Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 18, over 65, universitari, soci Coop, Avis, Colser-Aurora Domus, Parma card).

Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

