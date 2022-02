Appennino Emilia: il 1° marzo la presentazione del nuovo portale di promozione del territorio

Destinazione Turistica Emilia, grazie alle convenzioni con il Gal del Ducato, sta attuando l’importante progetto di marketing territoriale e di comunicazione turistica.

Si accendono i riflettori sull’intensa attività che ha visto come protagonista il territorio appenninico delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Martedì 1° marzo, alle ore 17.30, nella Sala Civica del Comune di Vigolzone (PC), si terrà la conferenza di presentazione del portale Appennino Emilia – www.appenninoemilia.it – la nuova progettualità finanziata nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA – MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”. – Operazione 19.2.02 Azione Specifica B.2.1.b Gestione in rete di servizi per la ricettività – portale Appennino.

Il Gal del Ducato, titolare di questa azione, ne ha demandato a Destinazione turistica Emilia attraverso due convenzioni che stanno dando i risultati attesi in questi mesi.

Si parte da Piacenza, quindi, per illustrare lo strumento di promozione e valorizzazione territoriale, che nasce con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento concreto per scoprire le opportunità turistiche offerte da un territorio che ha grandi potenzialità in termini di risorse, naturali e umane.

L’Appennino emiliano si posiziona così nel contesto regionale dell’Emilia-Romagna, annoverata di recente tra le migliori dieci regioni europee in termini di facilità di investimenti, connettività e capitale umano, da un team di giornalisti ed esperti della rivista ‘fDi Intelligence’, pubblicazione bimestrale di notizie e investimenti esteri del quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times.

Paesaggi spettacolari, vette ardite, borghi autentici, sport all’aria aperta, prodotti tipici e ospitalità: il portale è il collettore di un viaggio esperienziale che offre ai visitatori una panoramica completa del potenziale naturale, artistico, culturale, umano ed economico dell’Appennino.

Il progetto si inserisce all’interno di una serie di attività ed iniziative che hanno visto coinvolti attivamente i territori di pertinenza delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia: 8 vallate, rappresentate da coloro che l’Appennino emiliano lo vivono e lo raccontano ogni giorno nelle sue caratteristiche peculiarità.

All’incontro saranno presenti le figure istituzionali che hanno promosso, diretto e coordinato l’attività: Gino Losi, presidente del Gal del Ducato, Cristiano Casa, presidente di Destinazione Turistica Emilia. Il racconto del lavoro svolto sarà a cura di Pierangelo Romersi, direttore di Destinazione Turistica Emilia.

Le potenzialità del portale (che dialoga con il sistema regionale di informazione turistica) saranno illustrate da Patrizia Argenti, titolare di Sp studio, l’agenzia a cui è stata affidata l’attività di redazione del portale e la promozione correlata.

Presente al tavolo dei relatori Ioletta Pannocchia, in rappresentanza di Promo PA, la Fondazione che ha gestito il coordinamento dei tavoli di vallata per la realizzazione di azioni a corredo della promozione e valorizzazione del territorio.

Un appuntamento atteso, dunque, che vuole essere un’occasione di condivisione di importanti obiettivi di sviluppo di attività legate al turismo territoriale, ma anche di potenziamento della rete delle identità culturali ed ambientali che rendono distintivo il nostro Appennino.

L’incontro è aperto al pubblico in presenza o in collegamento attraverso piattaforma Zoom, ID Riunione 989 9101 1040, Passcode 968774.

Per info: www.appenninoemilia.it

Per informazioni: Visit Emilia

E-mail: info@visitemilia.com

Sito web: www.visitemilia.com