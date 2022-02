BESTIE INCREDULE_PRIMA NAZIONALE TEATRO DUE PARMA DAL 27 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2022

BESTIE INCREDULE

di Simone Corso

con Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Massimiliano Sbarsi,

Nanni Tormen, Pavel Zelinskiy

luci Luca Bronzo

costumi Emanuela Dall’Aglio

scena Eleonora Scarponi

musiche Arturo Annecchino

regista assistente Laura Cleri

regia Nicoletta Robello

produzione Fondazione Teatro Due, Nutrimenti Terrestri

TEATRO DUE, PARMA

PRIMA NAZIONALE

dal 27 febbraio al 17 marzo 2022

calendario recite

27 febbraio ore 16.00

1, 2, 3, 4 marzo ore 20.30

5 marzo ore 18.00

6 marzo ore 20.30

8, 11 marzo ore 20.30

13 marzo ore 16.00

17 marzo ore 20.30

La nuova drammaturgia d’autore, il racconto non retorico della nostra contemporaneità coi problemi etici che solleva, la creazione di un dialogo possibile fra il passato e il futuro, fra umano e animale: sono questi gli ingredienti di BESTIE INCREDULE, nuova produzione di Fondazione Teatro Due, in coproduzione con Nutrimenti Terresti, al debutto nazionale il 27 febbraio 2022 alle ore 16.00 con repliche fino al 17 marzo.

Il testo di Simone Corso (classe 1990) vincitore del bando Mezz’ore d’autore 2021 di Fondazione Teatro Due, è messo in scena da Nicoletta Robello e interpretato da Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Massimiliano Sbarsi, Nanni Tormen e Pavel Zelinskiy.

Lei si chiama Susanne e dal futuro, nel 2083, racconta una storia successa anni prima che nascesse, nel novembre del 2020 in Danimarca, nel quadro del grande mattatoio di visoni accaduto a causa del Covid. Protagonisti i suoi genitori, lo zio, un allevatore di visoni e un tassista. Racconta di un passato che non ha mai vissuto, di una pandemia che è già mito, come la peste del Seicento di Manzoni o la spagnola di inizio secolo scorso dalle memorie dei nostri nonni. Bestie incredule porta l’oggi oltre il confine della cronaca e lo narra affinché possiamo guardarlo da lontano, ecco perché la regista Nicoletta Robello colloca il pubblico, insieme a Susanne, in un futuro possibile, nello spazio scenico creato dalle luci di Luca Bronzo, dai costumi di Emanuela Dall’Aglio, dalla scena di Eleonora Scarponi e dalle musiche di Arturo Annecchino.

Da qui Susanne, come se fosse un telecronista, racconta la sua storia ricreandola, fermando e riattivando l’azione degli attori come se si trattasse di un filmato in 3D, come se fossero ricordi reali in carne ed ossa che si possono vedere e rivedere, come un film.

Questo divertente meccanismo di traduzione del cinema con i mezzi del teatro è attivato dalla narratrice con l’aiuto di un personaggio inventato: un orso, animale selvatico che ha il compito di portare avanti l’azione dando vita alla finzione.

Allontanando il più possibile da noi la fabula drammatica raccontata dall’autore Simone Corso, che riproduce il mondo contradditorio, drammatico e, per certi aspetti tragico del 2020 nel quale siamo ancora immersi, lo spettacolo gioca col pubblico che, insieme a Susanne, guarda il nostro presente da lontano, lo osserva come se fosse un fenomeno, un animale che degli entomologi guardano per poterlo studiare.

“Bestie Incredule inventa dei personaggi come fossero persone, ridipinge un dipinto di Leonardo perché possa diventare una possibilità per il domani, per il mondo che Susanne si troverà ad abitare – racconta Simone Corso. Bestie incredule è uno dei tanti racconti da questi tempi, ma è anche una mano porta dal “possibile” al presente, affinché quello che è sempre stato, che sembra immutabile come il soggetto del dipinto di un grande artista, possa cambiare, se immaginato.”

