Boom Isee, +240%. La Cisl apre servizi anche in zona Orologio. “La nostra risposta alle richieste d’aiuto dei reggiani”

Per la prima volta in città la Cisl raddoppia. E dalla storica sede di zona stazione, arriva ora anche a fornire i servizi fiscali dall’altra parte del capoluogo, in zona Ovest – Orologio, in via Premuda 40/D.

“I reggiani hanno sensibilmente aumentato, tramite i nostri uffici, le richieste di erogazione di agevolazioni e sconti – spiegano Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale e Adelmo Lasagni, segretario Fnp Cisl Emilia Centrale –. Nelle prime settimane dell’anno, ad esempio, sono aumentate del 240% le dichiarazioni Isee, in larga misura per la richiesta dell’assegno Unico. Da qui la scelta di nuovi uffici come servizio di prossimità. In via Premuda sono attivi dal 15 febbraio e per la loro posizione crediamo possano essere fruiti da chi viene della pedecollina, lungo l’asse della ss63 e la Val d’Enza”.

“In questi nuovi spazi – dettaglia Franco Saracino, responsabile Caf Cisl Emilia-Centrale – andremo ad offrire servizi rivolti a iscritti, lavoratori e pensionati per l’assistenza e consulenza completa e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. In particolare: il servizio fiscale (Modello redditi, 730, Isee, calcolo dell’Imu), dichiarazioni di successione, Spid (assistenza per il rilascio della identità digitale Spid), registrazione di contratti di locazione, assistenza famigliare (colf, badanti, baby sitter)”.

A breve è prevista l’inaugurazione ufficiale, quindi sarà ultimato anche uno spazio analogo per il patronato Inas della Cisl.

Gli uffici Caf di via Premuda sono aperti il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 9 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato mattina dalle 9 alle 13.00. Risponde al 0522.1820191

