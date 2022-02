Charlene di Monaco torna a parlare dopo mesi di silenzio

Charlene di Monaco diventa un fumetto. Dopo mesi in cui è stata senza parlare, la principessa ha rotto il silenzio e, dalla clinica in Svizzera in cui si trova, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Le Parisen, parlando di un innovativo progetto futuro: diventerà l’eroina di un manga giapponese.

Ora, sarà la protagonista del fumetto Blitz, scritto da Cedric Biscay, uscito il 25 febbraio e incentrato sul gioco degli scacchi. «Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare mi è sempre piaciuta» ha dichiarato la principessa.

​Al contrario, massimo riserbo sue condizioni di salute e del marito Alberto, però, nessuna parola. Da ormai quasi due mesi che non rientra nel Principato e che non abbraccia i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontana anche a Natale. Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica di riabilitazione in Svizzera in seguito a quanto successo durante il lungo periodo trascorso in Sudafrica.