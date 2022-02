Clamoroso, trovate cellule staminali che rigenerano le ossa rotte in un attimo

Alcuni animali usano le cellule staminali per far ricrescere alcune parti del corpo mozzate o rotte e questo processo naturalmente è oggetto di studio da parte di molti scienziati. Questo tipo di cellula primitiva, ancora non specializzata, è dotata della capacità di trasformarsi in una qualsiasi cellula del corpo. Manipolare a richiesta questo processo di trasformazione potrebbe rivoluzionare totalmente la medicina e la cura di malattie.Una ricerca ora sta approfondendo l’uso di onde sonore per sollecitare queste cellule. Queste frequenze possono trasformare le cellule staminali in cellula ossee in appena cinque giorni, con 10 minuti di trattamento stimolante al giorno.

“Le onde sonore riducono di diversi giorni il tempo di trattamento solitamente necessario per far sì che le cellule staminali inizino a trasformarsi in cellule ossee”, afferma Amy Gelmi, ricercatrice presso il Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australia.

“Questo metodo inoltre non richiede alcun farmaco speciale ed è molto facile da applicare alle cellule staminali”.

Questo nuovo approccio rappresenta un miglioramento rispetto ai processi utilizzati in passato. I ricercatori hanno dimostrato inoltre che funziona con diversi tipi di cellule staminali, comprese quelle derivate dal grasso che non sono così dolorose da estrarre dal corpo.

“Possiamo utilizzare le onde sonore per applicare la giusta quantità di pressione nei punti giusti alle cellule staminali, per innescare il processo di cambiamento”, afferma l’ingegnere chimico Leslie Yeo.

“Il nostro dispositivo è economico e semplice da usare, quindi potrebbe essere facilmente potenziato per il trattamento simultaneo di un gran numero di cellule, vitale per un’efficace ingegneria dei tessuti”.