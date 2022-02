Concerti del Boito: appuntamenti 1 e 3 marzo

I Concerti del Boito 2022

Martedì 1 marzo alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine e giovedì 3 marzo alle 20.30 nell’Aula Magna dell’Università di Parma, due appuntamenti della stagione concertistica del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”.

Due nuovi appuntamenti de I Concerti del Boito, stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma e Fondazione Renata Tebaldi.

Martedì 1 marzo alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, si terrà il concerto “Sulle strade dello zar…”: Silvia Borghese, violino e Raffaele Cortesi (pianoforte) offrono uno sguardo sul caleidoscopico prisma della musica russa del Novecento. In programma la “Suite in the the Old Style” di A. Schnittke, la Sonata per violino solo op.115 di S. Prokof’ev, la “Suite Italienne da Pulcinella” di I. Stravinskij e la Sonata in sol maggiore del compositore barocco D. Gallo, da cui Stravinskij trasse ispirazione per il suo balletto “Pulcinella”.

Giovedì 3 marzo alle 20.30, nell’Aula Magna dell’Università di Parma sarà la volta del concerto “La chitarra ben temperata”, parte di un ciclo di appuntamenti dedicati al Clavicembalo Ben Temperato di Johann Sebastian Bach. In scena Giuseppe Pepicelli (chitarra) e gli studenti delle classi di chitarra dei proff. Massimo Felici e Giuseppe Pepicelli del Conservatorio “Arrigo Boito” (Agostino De Leo, Arianna Delrio, Maria Chiara Leonetti, Davide Minerva, Carlo Miyagawa, Daniele Molinari, Nicolò Sasso, Saverio Fogliaro). Il programma prevede l’interpretazione di composizioni tratte da: “Les Guitares Bien Tempérées” e i “24 Preludi e Fughe” op. 199 di Mario Castelnuovo-Tedesco, i 36 Capricci, op. 20 di Luigi Legnani, “Exercitium Tonale” di Ferenc Farkas e i 24 Preludi di Manuel Maria Ponce.

I Concerti del Boito sono inseriti nell’Attività di formazione permanente del Conservatorio di Parma, coordinata dal prof. Pierluigi Puglisi. L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione compilando il form a questo link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021.