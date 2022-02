CUCINARE CON LA LAVA INCANDESCENTE, L’ESPERIENZA FORCES OF NATURE

Nel canyon desertico di AIUla in Arabia ristorante pop up crea evento unico

Cucinare primitivo su un flusso di lava incandescente.

E’ l’esperienza culinaria (per pochi) di Forces of Nature, un ristorante pop-up che, solo per 10 giorni (18-26 febbraio), utilizzerà la forza primitiva della natura che lo circonda per creare un evento culinario unico.

Dove? Nel remoto canyon desertico, a 40 minuti di auto dall’antica città desertica di AlUla.

Primo nel suo genere, l’evento fa parte della stagione del festival AlUla Moments che si tiene ad AlUla, una remota destinazione dal grande fascino storico e archeologico, situata in uno straordinario scenario geologico in nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Situata a 1.100 Km da Riyadh, è un luogo di straordinaria ricchezza culturale e naturalistica. La vasta area include una valle ricca di oasi lussureggianti, imponenti montagne di arenaria e antichi siti culturali risalenti a migliaia di anni fa, ai regni di Lihyan e dei Nabatei. E l’Arabia la sta lanciando a livello internazionale (c’è un volo diretto da Parigi e a gennaio ha ospitato la prima sfilata dell’Ikmah Cavalry Fashion show per Dolce&Gabbana).

Gli specialisti della gastronomia esperienziale, Bompas & Parr, hanno sviluppato il concetto di Forces of Nature ispirati dagli altipiani vulcanici neri e lunari che contrastano con l’arenaria ocra e le oasi verdi della regione di AlUla. Prodotti locali, cucinati su un flusso di lava incandescente a 1350 gradi Celsius. I tecnici della lava creano un vero e proprio spettacolo di roccia fusa su cui viene cucinata la cena degli ospiti, scottata alla perfezione in pochi secondi, o affumicata, arrostita e grigliata su tre fuochi ruggenti. Questa esperienza immersiva presenta un menu con sedano rapa cotto al sale, filetti di manzo carbonizzati sulla lava fusa e selle di capra arrostite al fuoco. I dessert includono torta di lava al cioccolato, che nel mezzo, naturalmente, contiene un cuore di morbida lava al cioccolato. Anche le bevande sono a tea con mocktails affumicati, fiammeggiati e carbonizzati, così come caffè e tè, scaldati al tavolo.

L’evento nasce dal lavoro di uno dei maggiori esperti mondiali di roccia fusa, il Prof. Robert Wysocki della Syracuse University di New York. La fornace di lava è stata progettata appositamente per l’evento, spedita e assemblata ad AlUla. Situato sotto l’incantevole cielo notturno, il ristorante all’aperto si trova in una zona remota di AlUla non lontano dal sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Hegra, la città nabatea famosa per la sua necropoli di tombe monumentali scolpite. In Arabia Saudita sono presenti oltre 200 vulcani inattivi, che creano alcuni dei paesaggi vulcanici più spettacolari al mondo. Il calcare di AlUla si è formato tra 541 e 251 milioni di anni fa, durante l’Era Paleozoica, creando le pareti rocciose che hanno permesso gli insediamenti tipici di AlUla.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA