Dario Costi annuncia la sua disponibilità a candidarsi Sindaco di Parma. Qui la dichiarazione in cui si rimette nuovamente a disposizione.

Ora.

Queste sono le scarpe che ho indossato anni fa durante le primarie per la candidatura a sindaco di Parma. Mi servivano scarpe comode perché volevo incontrare tutti, arrivare in ogni angolo della Città, ascoltare le persone. E’ stata un’esperienza straordinaria anche se poi, le primarie, non le ho vinte. Forse non era il momento giusto, o forse non ero ancora pronto per una responsabilità così grande. Ma non mi sono fermato e non ho smesso di pensare alla nostra Città. L’ho fatto col mio lavoro di architetto e docente universitario progettando nuovi modelli di sviluppo urbano sostenibile, viaggiando all’estero per studiare quelle realtà che sono all’avanguardia, imparando da coloro che sono riusciti a portare le loro comunità nel futuro. Ora è il momento di mettermi nuovamente a disposizione della Città, insieme a chi vorrà condividere con me questo percorso. Ora che il mondo è cambiato per sempre, ora che siamo feriti. Rimettere scarpe comode e costruire il nostro domani. Ora.

Architetto PhD, nasce nel 1971, si forma tra Milano e Torino, svolge ricerca e sperimentazione progettuale su molti piani. Dal 2005 è co-fondatore con Simona Melli dello studio di architettura MC2 di Parma attraverso cui progetta e realizza opere con particolare attenzione ai temi del progetto urbano, dello spazio e dell’edificio pubblico, dell’abitare (collettivo e famigliare) nel paesaggio e degli allestimenti museali. È ordinario di Progettazione architettonica e urbana presso il DIA dell’Università di Parma. È Direttore del laboratorio di ricerca interdisciplinare Smart City 4.0 Sustainable LAB di Parma promosso dalla Regione Emilia Romagna e dalla società pubblica delle infrastrutture digitali Lepida, con le Università di Ferrara, Bologna, Reggio e Modena, Piacenza, gli Enti e gli Stakeholder del territorio. È membro del programma di Dottorato dell’Università di Parma (già docente dei Collegi di architettura di Palermo e Roma). Dal 2007 è presidente di Parma Urban Center, di cui è anche co-fondatore. È Series Editor per Springer Berlin di The City Project. Strategies for Smart and Wise Sustainable Urban Design. È docente per il programma Master Housing dell’Università Roma Tre, a Roma, e per altri Master dell’Università di Parma, Trani, Lecce e Matera. Dal 2018 è direttore scientifico dei Corsi di Alta Formazione in “Progettazione Urbana Strategica” presso la LUM School of Management di Bari, con cui nel 2021 sviluppa le Linee guida per la Rigenerazione Urbana delle città italiane per la SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Dal 2021 è Direttore scientifico del Programma di Alte Competenze promosso dalla Regione Emilia Romagna The City School.