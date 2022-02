Esordio discografico per i Saldatori con il singolo chic “Le Geek”

I Saldatori dal 25 febbraio negli store digitali con il brano “Le Geek”

“Le Geek” (di Jason & Buddy Welder) è il singolo che segna l’esordio discografico del duo torinese I Saldatori, un brano che contiene una chiara citazione, ispirato alla dance music anni ’70 ma riprogrammato nella società attuale.

Ci raccontano: “Le Geek è il nuovo freak. Un viaggio che parte dalle discoteche dove funk glam droghe e sesso erano il punto di riscatto e di affermazione sino ad arrivare mezzo secolo dopo in una camera iperconnessa. La fuori c’è ancora spazio per essere chic?“.

Biografia

Fratelli nati da due madri diverse a fine 2020 si ritrovano a Torino, città originaria del padre, dando così inizio al loro sodalizio artistico. La saldatura è la base concettuale di musica e testi, capace di saldare la contemporaneità digitale con i sensi che ci contraddistinguono come esseri umani senza scordarsi il senso… critico grazie a un buon uso dell’ironia. Il fortunato incontro di KNTNR permette al duo di iniziare una collaborazione affiatata che porta all’uscita del primo singolo intitolato “Le Geek”. Questa è la storia de “I SALDATORI”, ma l’epilogo musicale è ancora più intrigante della loro genesi, perché I SALDATORI colpiscono per l’originalità della loro produzione musicale e KNTNR decide di portarli in ROSTER e proporre in esclusiva mondiale il primo singolo che propone idee, suoni e testi assolutamente in linea con il loro background umano e artistico.

Sul WEB

Produzione: KNTNR https://www.kntnr.com/

IG: https://www.instagram.com/isaldatori/

SPOTIFY: https://spoti.fi/3IgwPT7

FB: https://www.facebook.com/isaldatori

Pagina KNTNR: https://kntnr.com/pages/i-saldatori

LE GEEK C’EST CHIC

Hai sentito quella nuova danza

resti chiuso tutto il giorno in una stanza

con il casco intelligente artificiale

per accedere a un livello superiore

Le geek c’est chic

le geek c’est chic

le geek c’est chic

tengo il tempo col mio utente e con le chiavi

una vita a banda larga e connessione

faccio sesso con le impronte digitali

però adesso mi son rotto un pò i coglioni (bosoni)

Le geek c’est chic

le geek c’est chic

le geek c’est chic

questa sera voglio uscire dalla porta

solo con i 5 giga di potenza

ma la tipa che mi piace non avanza

resta chiusa con un Geek nella stanza

lui è proprio il tipo giusto interessante

anni 70 con la moglie con i baffi, con l’amante

questa sera mi disconnetto, benvenuta in studio 54

rit:

Eh eh eh eh, stiamo fuori

come non lo vedi siamo fuori

oh oh oh oh stiamo fuori

come non lo vedi eh? siamo fuori!

geek out

faccio un selfie con lo specchio del locale

tiro l’alba fino a fare colazione

sono Loki mondo fisico e reale

metaverso un pò mi mandi in confusione

questa sera voglio uscire dalla porta

forte come 5 giga di potenza

ma la tipa che mi piace non avanza

resta chiusa con un Geek nella stanza

lui è proprio il tipo giusto interessante

anni 70 con la moglie con i baffi, con l’amante

mi disconnetto, mi disconnetto