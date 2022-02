Francesco Aquila, vincitore di MasterChef Italia 10, è nuovo Brand Ambassador di Rizzoli Emanuelli

La collaborazione con il talentuoso chef è tesa a trasmettere l’unicità delle alici Rizzoli sia attraverso gustose videoricette, dirette e contenuti social, sia in presenza con eventi e cooking show.

Parma, 15 febbraio 2022 – Rizzoli Emanuelli consolida la squadra di Brand Ambassador con Francesco Aquila, vincitore di MasterChef Italia 10 e volto dell’one-man show “Il volo dell’Aquila” trasmesso su Food Network. La collaborazione tra la più antica azienda di conserve ittiche italiana e il creativo vincitore della decima stagione di Masterchef prevede non solo la creazione di ricette esclusive, ma anche il racconto di cosa rende davvero speciali le Alici Rizzoli.

La campagna di comunicazione, della durata di 6 mesi è partita il 14 febbraio, giorno di San Valentino, e avrà come protagoniste le Alici in Salsa Piccante, Le Dolci del Mar Cantabrico, certificate MSC e nuovi prodotti segreti Rizzoli. Aquila non sarà solo l’ideatore di esclusive videoricette, ma accompagnerà i consumatori alla scoperta dell’unicità delle specialità Rizzoli grazie a contenuti e dirette sui canali social. Inoltre parteciperà a eventi, cooking show e si esibirà live allo stand Rizzoli Emanuelli durante Cibus 2022, una delle più importanti fiere dell’agroalimentare italiano che si svolgerà dal 3 al 6 maggio.

Dal 1906, le Alici in Salsa Piccante sono il prodotto iconico dell’azienda di Parma, ancora oggi vengono lavorate secondo la ricetta tradizionale che rimane segreta ed è tramandata oralmente solo al primogenito della famiglia Rizzoli. Il sapore unico è dato dal bilanciato mix di erbe e spezie e dalla maturazione di 6 mesi in botti di legno che contenevano Marsala. Grazie al gusto speziato sono ideali per creare ricette stuzzicanti che possono fare da cornice a momenti speciali come la Festa degli Innamorati.

Protagoniste del mese di marzo, Le Dolci, filetti di alici della linea Le Fresche certificate MSC, si distinguono per il basso contenuto di sale, il 25% in meno rispetto alle conserve tradizionali, che gli conferisce un sapore delicato e leggero. In vendita nel banco frigo, Le Dolci sono pronte da consumare in purezza, come il salmone e il caviale, accompagnate da pochi ingredienti. Sono perfette da mettere a crudo per arricchire di sapore primi, poké e pinse.

“Questa nuova collaborazione ha l’obiettivo di consolidare l’awareness di Rizzoli, e in particolare mostrare e spiegare l’unicità dei nostri prodotti, nati dalla sapiente esperienza di 116 anni di storia. Estroverso ed estremamente talentuoso, Francesco Aquila rappresenta l’Ambassador perfetto per comunicare i tratti distintivi che rendono speciali le nostre alici come la storicità, la lavorazione artigianale e il gusto. Grazie al suo approccio originale e creativo siamo certi che realizzerà ricette in grado di esaltare la qualità delle nostre alici in qualsiasi occasione”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.

Con sede a Parma, Rizzoli Emanuelli è un’azienda storica nel mercato delle conserve ittiche, attiva dal 1906. Elevati standard qualitativi, grande attenzione alla selezione delle materie prime, la scelta di una pesca sostenibile rispettosa dell’ecosistema marino, l’utilizzo di packaging innovativi sono gli asset distintivi di questa società che coniuga nuove tecnologie di produzione con una lavorazione artigianale per mantenere inalterato tutto il gusto fresco di mare e le proprietà nutrizionali dei propri prodotti.

Rizzoli Emanuelli propone un’ampia selezione premium che comprende alici, tonno e sgombro in diverse linee per la famiglia e la ristorazione.

www.rizzoliemanuelli.com