GIORNATA SPRECO: DAL PANCOTTO AI PISAREI LE RICETTE SALVA PANE

Nei mercati e negli agriturismi Campagna Amica di tutta la regione

Il pane è tra gli alimenti più sprecati nelle case con più di un italiano su cinque che lo butta spesso nel bidone nonostante il suo alto valore simbolico e i suoi mille possibili utilizzi in cucina. È quanto emerge dalle elaborazioni di Coldiretti su dati Waste Watcher in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari con un focus sul recupero degli avanzi di pane in cucina secondo le tradizioni contadine delle diverse regioni, protagoniste negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia.

In Emilia-Romagna saranno 11 i mercati di Campagna Amica, da Piacenza a Rimini, che celebreranno l’occasione lungo il week end assieme ai cuochi contadini di Terranostra che inseriranno nel menu dei propri agriturismi un piatto anti spreco della tradizione contadina, in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità. Dal pancotto all’emiliana alle polpette al sugo e passatelli in brodo, dai pisarei e fasò al salame di panettone, saranno tante le ricette che verranno proposte per non sprecare scarti o prodotti “brutti”.

Evitare lo spreco del pane – continua Coldiretti regionale – ha un grande valore simbolico come insegnavano i nonni nelle campagne che baciavano il pane caduto a terra in senso di rispetto per un bene sacro e prezioso che non va buttato. Il pane – evidenzia Coldiretti Emilia Romagna – ha un valore culturale, sociale e religioso per il quale nel corso dei secoli la tradizione contadina ha ideato ricette e metodi di utilizzo magari insieme ad altri avanzi per evitare di buttarlo.

E proprio per aiutare le famiglie a non sprecare il pane i cuochi contadini di Campagna Amica hanno preparato dei video tutorial con le ricette della tradizione regionale che – conclude Coldiretti – sono disponibili sul sito www.campagnamica.it dove sarà possibile vederle realizzate in diretta, con indicazioni sugli ingredienti, le quantità, i metodi di preparazione e i tempi di cottura tutto all’insegna della lotta allo spreco.