Gli Open Days del Conservatorio Boito

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

OPEN DAYS 2022

Dal 2 al 5 marzo 2022

Verranno presentati più di 150 corsi di musica antica, classica, contemporanea,

jazz e pop-rock.

Il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma presenta le proposte didattiche per l’a.a. 2022-23 in quattro giorni di Open Days che si svolgeranno dal 2 al 5 marzo 2022 in modalità mista, con incontri in presenza, dirette streaming e meeting online con i docenti, il tutor, gli studenti del Conservatorio di Parma.

Oltre 150 i corsi di strumento, canto, composizione, direzione d’orchestra e di coro, discipline teoriche, articolati in ambito classico (dalla musica antica al contemporaneo), e in ambito jazz e pop-rock, finalizzati alla formazione di figure professionali ad alta specializzazione, con concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, i corsi propedeutici sono rivolti a chi muove i primi passi in musica e desidera acquisire una formazione di base, finalizzata all’ingresso al corso di diploma accademico di I livello.

Gli Open Days si articoleranno in meeting informativi online su Zoom con i docenti, il tutor e gli studenti del Conservatorio di Musica Arrigo Boito (il calendario aggiornato degli incontri e il link di accesso si trovano all’indirizzo: https://bit.ly/MeetingOpenDays). Nell’Auditorium del Carmine sarà possibile assistere dal vivo alle presentazioni pubbliche dei corsi di tutti i dipartimenti e scuole, con esempi di lezioni a cura di docenti e studenti. Per partecipare è consigliata la prenotazione compilando il form al seguente link: https://bit.ly/OpenDaysEventiLive. Tali incontri potranno anche essere seguiti da casa in diretta streaming sul canale YouTube del Boito (https://bit.ly/OpenDays22).

Tra i primi quattro conservatori in Italia a diventare istituzione statale nel 1888, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma riunisce in sé tradizione e innovazione. L’obiettivo primario è formare gli studenti attraverso i più elevati standard di insegnamento. La sua sede (nello storico ex Convento del Carmine, nel centro di Parma) offre l’Auditorium del Carmine e la Sala Verdi per manifestazioni e concerti, e aule dotate di tutte le strumentazioni funzionali alle esigenze didattiche. Grazie a una fitta rete di relazioni internazionali, il Conservatorio di Parma garantisce lo scambio di esperienze e pratiche con altri Paesi europei ed extraeuropei, aspetto fondamentale per la formazione del musicista. Il Conservatorio è anche un prolifico centro di ricerca, produzione e terza missione: offre alla città diverse stagioni concertistiche, che danno agli studenti spazio di espressione, formazione, crescita e costante confronto con il pubblico.

Le nuove domande di ammissione si potranno presentare dal 1° al 30 aprile 2022. Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 18 maggio al 4 giugno 2022. Il calendario completo degli Open Days è disponibile sul sito https://openday.conservatorio.pr.it.

OPEN DAYS 2022

Meeting online su Zoom (https://bit.ly/MeetingOpenDays)

Incontri Live nell’Auditorium del Carmine (prenotazioni: https://bit.ly/PrenotazioniBoito)

Dirette streaming sul Canale YouTube: (https://bit.ly/OpenDays22)

Mercoledì 2 marzo 2022

Meeting online su Zoom:

Ore 9.00 – Incontro informativo, con la prof.ssa Cristina Curti, per utenti orientali con interprete cinese

Ore 16.00 – Incontro informativo con il Tutor, prof. Fabio Ferrucci per utenza italiana e inglese

Ore 17.00- Consulta degli Studenti, meeting con Gianluca D’Amico

Ore 18.00 – International Office/ Erasmus, meeting in inglese con il prof. Riccardo Mascia

Giovedì 3 marzo 2022

Incontri Live nell’Auditorium del Carmine e Dirette Streaming sul Canale YouTube:

Ore 15:00 – Dipartimento di Strumenti a fiato (Basso tuba, Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Saxofono, Tromba, Trombone)

Ore 16.30 – Dipartimento di Musica d’insieme (Musica da camera, Musica d’insieme per strumenti ad arco, Musica d’insieme per strumenti a fiato, Esercitazioni orchestrali, Strumenti a percussione, Musica vocale da Camera)

Ore 18:00 – Dipartimento di Musica antica (Canto rinascimentale e barocco, Clavicembalo e tastiere storiche, Flauto traversiere, Liuto, Musica d’insieme per strumenti antichi, Oboe barocco e classico, Teoria e prassi del basso continuo, Viola da gamba, Violino barocco)

Venerdì 4 marzo 2022

Meeting online su Zoom:

Ore 9.00 – Incontro informativo con il Tutor, prof. Fabio Ferrucci per utenza orientale con interprete cinese

Incontri Live nell’Auditorium del Carmine e Dirette Streaming sul Canale YouTube:

Ore 15.00 – Dipartimento Strumenti a tastiera (pianoforte, organo, fisarmonica)

Ore 16.30 – Scuole di Strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso)

Ore 18.00 – Scuole di Strumenti a corda (arpa, chitarra)

Sabato 5 marzo 2022

Incontri Live nell’Auditorium del Carmine e Dirette Streaming sul Canale YouTube:

Ore 15.00 – Dipartimento di Canto e teatro musicale (Canto lirico, accompagnamento pianistico)

Ore 16.30 – Scuole Jazz (Batteria e percussioni jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Composizione jazz, Contrabbasso jazz, Musica d’insieme jazz, Pianoforte jazz, Saxofono jazz Tecniche d’improvvisazione musicale)

Ore 18.00 – Scuole Pop-Rock (Basso elettrico pop, Batteria e percussioni pop, Canto pop, Chitarra pop, Musica d'insieme pop, Tastiere pop)