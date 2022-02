Gli ucraini fuggono anche con i cani e gatti, ma rischiano di doverli abbandonare alle frontiere

Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina e continua nell’invasione del Paese, centinaia di migliaia di persone sono in fuga. Sui social, fra gli aspetti drammatici di questo conflitto, le immagini dei cani e gatti portati via in questa fuga e non abbandonati a un triste destino ha colpito molto chi ama gli animali. Ma questo gesto d’amore, da parte di persone che stanno vivendo un’esperienza durissima, rischia di subire un ulteriore trauma: le attuali normative per l’introduzione di animali da compagnia nell’Unione Europea e nel Regno Unito sono impossibili da seguire per i rifugiati in stato di guerra. Richiedono infatti che animali come cani e gatti siano vaccinati e dotati di microchip e che abbiano un esame del sangue negativo per la rabbia e molti animali non soddisfano questi i criteri o comunque non hanno documentazione che possa testimoniarlo.

Venerdì scorso, la federazione dei veterinari dell’Unione Europea ha chiesto all’Ue di allentare questi requisiti di ingresso per consentire ai rifugiati di portare con sé i loro animali domestici e per fortuna ci sono molti stati – fra i primi Romania, Polonia, Slovacchia e Ungheria – che hanno rimosso questo tipo di blocchi permettendo agli ucraini in fuga di varcare i confini con i loro animali domestici.

Secondo le ultime informazioni, anche il governo polacco ha ora consentito agli animali da compagnia (cani e gatti) di entrare nel Paese senza vaccinazioni, microchip, tatuaggi o esami del sangue. I loro proprietari che entrano attraverso il confine polacco devono compilare i documenti di transizione per gli animali. Chi è in grado di fornire un indirizzo in Polonia può portare i propri animali da compagnia direttamente a destinazione. Se transitano attraverso la Polonia verso un altro paese dell’Unione Europea, i proprietari devono lasciare gli animali in quarantena in un rifugio vicino al confine per tre settimane. Secondo quanto riferito, il governo polacco finanzierà l’alloggio e la cura degli animali e li vaccinerà contro la rabbia.

Anche l’Ungheria sembra aver allentato i suoi requisiti di ingresso: secondo le ultime informazioni gli animali possono entrare senza microchip, tatuaggio, prova della vaccinazione antirabbica o test del titolo purché questi documenti di transizione dall’Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare (NÉBIH) dell’Ungheria siano completati quando si raggiunge il confine. Lo stesso approccio ha messo in atto la Slovacchia che ha accettato la deroga.

Però il viaggio verso la sicurezza degli ucraini con i loro animali potrebbe dover continuare e non fermarsi in questi Stati che sono confinanti. E qui potrebbero nascere i problemi visto che gli altri Paesi non hanno ancora previsto delle deroghe. Nei giorni scorsi la Lav aveva fatto un appello al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo proprio di consentire l’ingresso di cani e gatti senza passaporto europeo al seguito di rifugiati, in deroga al Regolamento europeo 576/2013. Ma per ora non sembrano esserci cambiamenti.