Il Collettivo Ecologia Politica occupa il Rettorato – la dichiarazione

Il Collettivo Universitario Ecologia politica – Parma ha occupato il Rettorato dell’Università di Parma come azione dimostrativa oggi alle 13:30. Questa la dichiarazione del gruppo in merito: Questo pomeriggio come Ecologia Politica Parma – Collettivo Universitario abbiamo occupato l’atrio d’entrata del rettorato. La mobilitazione di oggi si inserisce all’interno di una giornata nazionale di lotta per ottenere che il diritto allo studio torni realmente all’interno della discussione politica. Siamo andati alla sede centrale per portare all’attenzione del rettore il grande disagio che è emerso in questi mesi da parte degli studenti per la mancanza di spazi dedicati allo studio e alla socialità. È da tempo, infatti, che le biblioteche sono aperte ad orario ridotto e a posti dimezzati, escludendo moltissim* student* dalla possibilità di praticare il proprio diritto allo studio. Riteniamo che la motivazione della pandemia utilizzata dall’università sia solamente una scusa atta a coprire mancanze pregresse e una scarsa volontà di stanziare fondi per risolvere questo problema cronico. Dalle 13.30 abbiamo attrezzato un’aula studio in rettorato determinati ad ottenere un incontro col rettore per consegnare le oltre 600 firme di studenti che hanno sottoscritto il nostro documento con le richieste ed aprire un dialogo per provare a trovare soluzioni congiunte.

Dopo circa 45 minuti il rettore Andrei, seguito dal prorettore, ci ha raggiunti in atrio per sentire le nostre richieste. Il dialogo è stato serrato, la massima carica dell’università ha cercato di tranquillizzarci facendo promesse che però non reggono il confronto con la realtà di disagio che tutt* noi sperimentiamo giornalmente. Alla nostra proposta di autogestire uno spazio universitario per provare a tamponare la situazione di carenza di aule studio, specialmente nel week end, il rettore ha alzato un muro, bocciando la proposta senza dare spiegazioni plausibili. La tensione generata da questa presa di posizione autoreferenziale e autoritaria, ha portato Andrei a chiudere il dialogo e scappare dalla situazione, lasciando il prorettore a cercare di tenere le fila della circostanza. L’occupazione è proseguita fino a quando il prorettore è tornato, offrendoci un appuntamento per discutere assieme, in maniera costruttiva, le proposte che già abbiamo avanzato.

La partita è quindi aperta. Sicuramente ci faremo trovare pronti per sostenere le nostre posizioni all’appuntamento in rettorato fissato per la prossima settimana. Non ci illudiamo che questo porti ad una soluzione definitiva ma siamo convinti che attraverso l’attenzione e la mobilitazione di tutt* gli studenti riusciremo a riportare il diritto allo studio e alla socialità al centro delle politiche dell’università.