Innovazione tecnologica e volontariato per aiutare i più fragili

MiAiuta Srl e IBO Italia ODV-ETS lanciano l’App “IBO MiAiuta” per agevolare i volontari nell’espletamento di diversi

servizi a domicilio per i cittadini. Un’attività pensata per i più fragili, che aiuta ad affrontare l’emergenza da Covid 19.

La piattaforma sviluppata da MiAiuta permette l’incontro tra domanda di servizi da parte di richiedenti (caregiver) e

beneficiari – soggetti in situazioni di fragilità, con problemi di mobilità o di altra natura – e offerta di servizi da parte di

organizzazioni, volontari ed esercizi commerciali. Un sistema estremamente facile e intuitivo, utilizzabile anche dai

più anziani, per poter richiedere, in massima sicurezza, servizi a domicilio anche durante la quarantena e periodi di

lockdown. I servizi, che vanno da servizi a domicilio più semplici, come la consegna della spesa e dei farmaci, a

servizi più innovativi come il supporto telefonico e/o da remoto per l’attivazione dello SPID o del fascicolo

elettronico.

I servizi vengono forniti con personale volontario coordinato da IBO Italia, nell’ambito del progetto “Time

to Care” promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero per le Politiche della Famiglia che mira a

non lasciare sole le persone in stato di vulnerabilità, soprattutto non autosufficienti come anziani e disabili.

MiAiuta Srl è una startup innovativa che ha sviluppato, con il supporto di Impronta Group Srl, un innovativo servizio

informatico a supporto degli operatori del terzo settore. Con questo progetto MiAiuta Srl ha vinto “Startup per Milano

2020” promosso dal Comune di Milano; il bando, finanziato con il Fondo di Mutuo Soccorso, dedicato alle startup

innovative capaci di contribuire alle strategie di adattamento alla crisi Covid 19.

IBO Italia ODV-ETS è un’associazione di volontariato e ONG, impegnata nel campo della cooperazione

internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo. IBO Italia coinvolge centinaia di giovani in percorsi di

volontariato ed esperienze di condivisione per promuovere impegno sociale, partecipazione e responsabilità civile.

Gli interventi di IBO Italia sono legati a educazione, istruzione e formazione ed hanno come finalità: la promozione

del volontariato come esperienza di crescita e di inclusione sociale, la creazione di percorsi di formazione su

cittadinanza attiva e globale, la diffusione di pratiche di partecipazione e sensibilizzazione nei confronti della propria

comunità.

Dall’incontro tra MiAiuta e IBO Italia è nata l’App “IBO Mi Aiuta”: un’innovativa piattaforma digitale che si basa su

sofisticati algoritmi di funzionamento grazie ai quali i soggetti in stato di fragilità o le persone che le assistono

possono ordinare diversi servizi assistenziali senza costi aggiuntivi e i volontari possono espletare i servizi richiesti

con maggiore facilità.

Tramite “IBO MiAiuta” i richiedenti possono ordinare la spesa per sé stessi o per persone a loro care (beneficiari) o

richiedere altri servizi di prima necessità per poi affidarsi ai volontari, che completeranno e consegneranno la spesa

e forniranno i servizi a domicilio. Il tutto nella massima sicurezza.

I servizi presenti in App sono: Spesa – Farmacia – Trasporto – Pagamento bollette – Attivazione servizi online e nello

specifico SPID, Fascicolo Elettronico e ricette mediche – Assistenza telefonica e/o da remoto.

Il servizio è totalmente gratuito. Chi vorrà potrà donare un contributo su base volontaria al momento della creazione

dell’ordine. Tali contributi verranno devoluti a IBO Italia ODV-ETS per sostenere le spese di coordinamento e

formazione dei volontari che rendono possibile queste attività.

La fase di lancio dell’App prevede un’intensa attività di coinvolgimento e formazione rivolta ai i giovani volontari già

aderenti al circuito IBO Italia e a giovani interessati al volontariato. L’App, inizialmente, sarà attiva in 15 province

italiane (Ferrara, Parma, Bologna, Piacenza, Rimini, Milano, Bergamo, Torino,Treviso, Pisa, Roma, Napoli, Bari,

Catania, Crotone) e coinvolgerà 78 volontari. L’obiettivo è quello di diffondere l’utilizzo dell’App su tutto il territorio

nazionale e non solo e di aumentare sempre più aderenti e servizi offerti per creare sinergie positive tra persone in

stato di bisogno e volontari.

L’App “IBO MiAiuta” è già presente negli store “App Store” di Apple e “Google Play Store” ed è scaricabile su tutti i

dispositivi mobile.

Per saperne di più: www.iboitalia.org – www.miaiuta.com

Per ulteriori informazioni:

IBO Italia ODV-ETS

Ermelinda Pittelli

Tel. +39 0532.098508/096509

Cell. +39 377.9937529

E-mail: ermelinda.pittelli@iboitalia.org

MiAiuta Srl

Maria Teresa Rangheri

Cell. +39 348.1584017

E-mail: mariateresa@rangheri.com