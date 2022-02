IREN, ALESSANDRO RUSCIANO NUOVO DIRETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Reggio Emilia, 22 febbraio 2022 – Nuovo ingresso nel management del Gruppo Iren. A partire dal 3 marzo 2022 Alessandro Rusciano ricoprirà la carica di Direttore Personale e Organizzazione del Gruppo Iren e sarà incluso tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Dopo la laurea Giurisprudenza, Alessandro Rusciano ha avviato la sua esperienza professionale nel 1997 in Fiat Auto, inizialmente nell’ambito delle Relazioni Industriali e successivamente nell’area dello Sviluppo del Capitale Umano. Dal 2004 al 2007 ha lavorato in Indesit Company nella Direzione Risorse Umane, mentre dal 2007 al 2015 in Terna prima come Responsabile dell’Organizzazione e Sviluppo e poi come Responsabile Risorse Umane di Terna Rete Italia. Successivamente, per oltre tre anni ha ricoperto il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Anas Spa e, dopo un’esperienza in una primaria società di consulenza specializzata in Corporate Governance e Human Capital, nel 2020 ha assunto la posizione di HR Director di Acciai Speciali Terni.

Grazie a queste esperienze diversificate Alessandro Rusciano ha maturato una profonda conoscenza su tematiche organizzative e di risorse umane contribuendo attivamente alla crescita delle organizzazioni nelle fasi di evoluzione culturale, manageriale e generazionale.

Del percorso sopra delineato è stato informato il Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio 2022, previo espletamento delle attività di competenza del Comitato Remunerazione e Nomine. Sotto il profilo della normativa operazioni con parti correlate, il Comitato ha esaminato la tematica e rilevato la presenza nell'operazione in questione della causa di esclusione dall'applicazione della Procedura O.P.C. di cui all'art. 6 della stessa.

Il Gruppo Iren ringrazia Antonio Andreotti per il contributo fornito nel suo lungo percorso professionale e l’attenzione sempre dimostrata alle esigenze dell’azienda.