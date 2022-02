LA PARRUCCA con Maria Amelia Monti__Teatro Due, 23 e 24 febbraio

LA PARRUCCA

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di mare’

di Natalia Ginzburg

con

Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta



regia Antonio Zavatteri

scene e luci Nicolas Bovey

costumi e oggetti di scena Sandra Cardini

musiche originali Massimiliano Gagliardi

tecnica DB Sound di Andrea Borgnino

foto Marina Alessi

produzione Nidodiragno/CMC

Teatro Due, Parma

mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, ore 20.30

Maria Amelia Monti, interprete d’eccellenza dei testi della grande scrittrice Natalia Ginzburg, è in scena a Teatro Due mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio alle ore 20.30 con due divertenti atti unici uniti nello spettacolo LA PARRUCCA diretto da Antonio Zavatteri.

“La Parrucca” e “Paese di Mare” sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro, così in una coloratissima scena tra musiche e costumi anni ’60 protagonisti sono Betta (Maria Amelia Monti) e Massimo (Roberto Turchetta), una coppia sgangherata perennemente in bolletta. Lui è un uomo insoddisfatto, che passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere.

In “Paese di mare” la coppia prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. Così la coppia dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla casa.

Ne “La Parrucca”, ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

Al suo fianco, Roberto Turchetta, attore di lunga esperienza teatrale che ha lavorato – tra gli altri – con Valerio Binasco, Silvio Orlando, Gioele Dix, Geppi Gucciari, Ugo Dighero.

Informazioni e biglietteria: tel 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org