LAgriSalute, dal 7 febbraio apre lo sportello Cup

Da lunedì prossimo alla Casa della Salute di Lagrimone (Tizzano) sarà possibile prenotare visite specialistiche ed esami grazie all’apertura del servizio due giorni a settimana

Cresce l’offerta di LAgriSalute, la Casa della Salute di Lagrimone (Tizzano) al servizio della popolazione dei comuni montani del distretto Sud-est.

Da lunedì7 febbraio, sarà infatti attivo il servizio CUP per prenotare visite ed esami. Nella struttura quindi, oltre agli ambulatori dei medici di medicina generale, il punto prelievi, gli ambulatori specialistici ed infermieristici ed il punto di soccorso avanzato e i servizi sociali dell’Unione dei Comuni, i cittadini potranno anche effettuare prenotazioni di visite specialistiche, di esami diagnostici o di laboratorio e di vaccinazioni anti-covid19. Lo sportello sarà attivo due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 12.

Per il direttore del Distretto Sud-est dell’Azienda Usl, Valerio Giannattasio, si tratta di “una novità importante, che intende fornire non solo ai cittadini del comune di Tizzano, ma anche a tutti quelli del territorio distrettuale, una Casa della Salute ancora più funzionale e nella quale, ora, sarà anche possibile prenotare esami, visite e prestazioni di diagnostica strumentale.”

Quella di Lagrimone è la quarta Casa della Salute con sportello Cup nel Distretto Sud-est, insieme a quelle di Langhirano, Collecchio e Traversetolo.

“L’apertura del CUP e il prossimo avvio dello Sportello Sociale dell’Unione– ha commentato Amilcare Bodria, sindaco di Tizzano –completano l’offerta dei servizi previsti dalla linea di finanziamento europeo del Piano di sviluppo rurale e resi disponibili dalla Regione Emilia-Romagna per LAgriSalute, una struttura sempre più centrale nella rete dei servizi dell’area montana del Sud Est“. Alle parole di Bodria si aggiungono quelle dell’assessore comunale al Welfare e all’agenda digitale Matteo Manici: “Ringrazio i dipendenti del Comune che hanno dato la loro disponibilità per delocalizzare due giorni alla settimana la loro attività a copertura del CUP di LAgriSalute”. “Accanto a questa attività infatti – ha continuato Manici – il personale continuerà ad operare in modalità smartworking sui rispettivi uffici tributi e protocollo-URP. Da marzo, poi, inaugureremo il nuovo sportello telematico per il cittadino, il primo in tutto l’ambito territoriale, che permetterà di accedere a tutti i servizi dalla propria abitazione. Questi sono passi avanti che rafforzano l’obiettivo che ci siamo dati per affrontare le nuove sfide imposte dalla pandemia: servizi sempre più a portata di mano per i cittadini – ha concluso – con abilità “digitali” e sempre più prossimi per quelli che non le hanno”.