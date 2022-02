L’ING. MARCELLO PETRUCCI NUOVO DIRETTORE GENERALE DI FERVI  

CONTINUA IL RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE DEL GRUPPO

Vignola (MO), 03 febbraio 2022 – Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data 01 febbraio 2022, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing. Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della Società nella sezione investors/management.

Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.