Meeting Lievin 2022, Jacobs vince in 6″50 nei 60 metri

Tre su tre. Vince ancora, il campione olimpico. E sempre con tempi di assoluto valore nei 60 metri. Marcell Jacobs timbra anche il meeting di Liévin, in Francia, sfrecciando in 6″50 nella tappa Gold del World Indoor Tour, il principale circuito di meeting mondiali. L’azzurro delle Fiamme Oro si mette alle spalle tutti i rivali americani, a partire da Cravont Charleston, secondo in 6″52, ed Elijah Hall (6″57, terzo). Battuto anche lo sprinter keniano da 9.77 nei 100 Ferdinand Omanyala (6″57, quarto) e il bronzo iridato in carica Ronnie Baker (Stati Uniti), quinto in 6″59.

Dopo aver corso in totale controllo la batteria (miglior tempo con 6″53), in finale il re di Tokyo sfiora lo stagionale di un centesimo e si conferma su tempi eccellenti, a tre centesimi dal suo record italiano di 6″47 dello scorso anno, quando manca ancora un mese all’appuntamento clou dei Mondiali indoor di Belgrado (19 marzo). È il terzo successo di fila, dopo il 6″51 di Berlino e il 6″49 di Lodz. E tra dieci giorni, domenica 27 febbraio, sarà in pista al Palaindoor di Ancona per la prima uscita italiana dopo gli ori olimpici nei 100 metri e nella 4×100.

“Voglio vincere i Mondiali indoor di Belgrado” ha detto Jacobs. “Non sono cambiato di una virgola dopo il successo olimpico: continuo il duro lavoro per migliorarmi sempre di più”.

Record del mondo nei 1500 metri indoor, invece, per il campione olimpico Jakob Ingebrigtsen. Nel corso del meeting di Lievin il 21enne norvegese schianta il primato con il tempo di 3’30″60 migliorando il 3’31″04 dell’etiope Samuel Tefera realizzato a Birmingham nel 2019.