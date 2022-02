NIENTE BOLLINO NERO PER IL LAMBRUSCO, LA DICHIARAZIONE DI ZANICHELLI (M5S)

NIENTE BOLLINO NERO PER IL LAMBRUSCO, ZANICHELLI (M5S): “VITTORIA DEL BUON SENSO E DELLE NOSTRE AZIENDE VINICOLE A BRUXELLES. ORA SI STUDI UN’ETICHETTATURA CHE NON PREMI LE SOLITE MULTINAZIONALI”

Parma, 16 febbraio 2022

“L’approvazione di ieri al Parlamento europeo degli emendamenti voluti dall’Italia e fortemente sostenuti dal gruppo del M5S e dal governo italiano, in primis dal nostro ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli, con cui viene scongiurata un’etichettatura anti-cancro allarmistica sui vini e si fa una chiara distinzione tra uso e abuso di alcol, è una vittoria del buon senso e dei nostri produttori, comprese le tante aziende vinicole della nostra provincia, con particolare attenzione a quelle che producono Lambrusco, una delle eccellenze del nostro territorio”. Lo sostiene in una nota il deputato emiliano del M5S Davide Zanichelli.

“L’imporre un’etichetta di rischio cancerogeno ai vini, il cosiddetto “bollino nero”, come richiedeva la proposta iniziale, sarebbe stato non solo scientificamente sbagliato ma anche economicamente disastroso, portando, secondo le stime, a una contrazione dei consumi di circa un terzo (https://tinyurl.com/2p9ca8rn). Un vero disastro che avrebbe colpito anche tante aziende del Parmense”, commenta il parlamentare pentastellato, ” e che gli emendamenti hanno evitato. Da notare che i suddetti emendamenti hanno cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta e introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche con l’inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol. Infatti, non è il consumo moderato di bevande alcoliche ma solo quello smodato a costituire un problema per la salute”.

“Grazie a questa battaglia vinta a Bruxelles, è stato protetto un settore che fattura 12 miliardi, occupa un milione di persone e in cui il nostro Paese è leader nel mondo, grazie soprattutto ai produttori del Nord-Est, Emilia-Romagna compresa. Nelle nostre zone, del resto, il vino fa parte della cultura e dello stile di vita e di alimentazione di tutti. In particolare, questo vale per il Lambrusco, che è il vino più venduto da noi nella grande distribuzione. La battaglia in sede europea però non è terminata”, avverte in conclusione Zanichelli. “Ora si tratta di continuare a vigilare onde evitare che certe lobby cerchino di demonizzare il vino Made in Italy. Per questo da tempo il M5S si oppone all’adozione dell’etichettatura Nutriscore, dannosa per la salute e per i nostri produttori e utile solo agli interessi delle multinazionali alimentari, proponendo invece il sistema Nutrinform, che è scientificamente più corretto e tutela le nostre eccellenze alimentari e le pmi del settore”.