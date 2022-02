One Day Book – Mostra mercato del libro, fumetto, rivista, vinile in Piazza Ghiaia

One Day Book

Mostra Mercato del Libro, Fumetto, Riviste, Vinile

Domenica 20 marzo 2022

Piazza Ghiaia (piazza coperta), Parma

Dalle ore 9 alle ore 19

One Day Book sarà una giornata per collezionisti, appassionati e chiunque sia alla ricerca di pezzi particolari, anche unici, magari inseguiti da tempo, o anche per chi, semplicemente, vuole passeggiare immerso nella cultura lasciandosi trasportare dall’istinto.

Cuore pulsante nel centro storico di Parma, Piazza Ghiaia (piazza coperta) ospiterà la prima edizione di One Day Book – Mostra Mercato del Libro, Fumetto, Riviste e Vinili.

Domenica 20 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, sarà possibile curiosare tra i banchi degli espositori selezionati da Bi&Bi Eventi che proporranno i loro pezzi, tra usato da collezione, chicche introvabili, vecchie edizioni, volumi antichi, copertine pregevoli e mai più ristampate e molto altro.

One Day Book è un evento pensato per tutti gli appassionati alla ricerca di pezzi di qualità, collezionisti di occasioni imperdibili, ma anche “viaggiatori” curiosi che potranno perdersi con leggerezza tra illustrazioni, antiche mappe, pagine meravigliose, fumetti, vinili.

A One Day Book potrete trovare il pezzo che manca alla vostra collezione, vivere ricordi legati alla cultura del passato, magari proprio quel disco che suonava nel giradischi di papà o di nonno, oppure una preziosa rivista vintage, o ancora quel numero introvabile di un fumetto, cercato da anni.

One Day Book vi aspetta in Piazza Ghiaia a Parma il 20 marzo.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.