Pechino 2022: Italia d’argento nello snowboard a squadre con Visintin-Moioli

C’era attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera di Sofia Goggia. Prova superata dall’azzurra che sta tentando il tutto per tutto per essere al via della gara in programma il 15 febbraio e difendere il titolo olimpico dopo la brutta caduta di Cortina. Il sorriso sfoderata alla fine della prova parla chiaro: “Sono contentissima – dice – Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia prima prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Sono contenta, concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso. Sono molto soddisfatta. Non era facile buttarsi giù in discesa su una pista nuova, sono molto contenta. Siamo in costruzione”.