Pechino 2022, pattinaggio velocità: Lollobrigida bronzo nella mass start

Pechino 2022, l’azzurra Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start femminile ai Giochi. La campionessa di Frascati ha controllato la gara nel gruppo per poi sprintare nel finale per andare a conquistare il terzo posto. Al National Speed Skating Oval, l’azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l’argento nei 3000. Oro all’olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. Si tratta della terza medaglia del pattinaggio di velocità e della diciassettesima medaglia dell’Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi.

“Sono contenta, sono onesta, al suono della campana poteva mettersi veramente male, come poteva mettersi molto bene perché nell’ultimo rettilineo ho recuperato un po’ lo svantaggio. Rimane un po’ l’incognita ma sono comunque contentissima, perché è una gara dove può succedere di tutto, quindi arrivare in volata con quelle che in questi anni sono state le migliori mi rende contenta”, ha detto l’azzurra dopo il bronzo. “Gara folle? Quando si mettono 17 donne in una stessa gara può succedere, è il nostro carattere, magari è una gara diversa rispetto ai maschi, ma fa parte del gioco e questo la rende spettacolare. Ho difeso bene la mia posizione, mi sono divertita e il mio carattere ha fatto la differenza. Questa gara mi ha messo più pressione delle altre perché è quella da dove è partito il mio cambiamento in Corea e volevo portarmi a casa la medaglia oltre al pupazzetto e ci sono riuscita”, ha aggiunto l’azzurra che ha conquistato a questi Giochi anche un argento.