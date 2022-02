Putin: Russia e Ucraina, una grana enorme per la Nato, l’Europa, l’America e la Russia stessa

Già da qualche tempo si specula sulla possibilità di un’invasione russa in Ucraina. La crisi che di recente lascia pensare alla minaccia di un conflitto armato coinvolgendo Europa, NATO e USA non è sorta dal nulla come molti potrebbero immaginare. Per cercare di capire cosa questa crisi nasconda, bisogna risalire all’inizio degli anni ‘90, quando l’allora Unione Sovietica ha cessato di esistere, lasciando spazio alla nuova Russia. La nascita fu alquanto caotica quando Yeltsin per otto anni assunse la presidenza. Fu il periodo quando un’euforia fuori controllo permise la nascita di oligarchi, sfruttando tutte le debolezze di un nuovo regime, creando così le basi di scontento tra chi si sentiva umiliato dalla perdita dello status di superpotenza, di cui godeva da più di settant’anni, perdendo al medesimo tempo il rispetto del resto del mondo e di chi aveva temuto la sua potenza.

Tra questi, un ex agente del temuto e ormai defunto KGB preparava la sua entrata in scena: l’attuale presidente Vladimir Putin, che con mano di ferro controlla il destino della Russia da ormai più di venti anni, assicurandosi anche di poter rimanere al potere per ancora moltissimi anni. Parlando degli eventi avvenuti dopo il crollo del muro di Berlino, disse “The breakup of the Soviet Union was the greatest geopolitical tragedy of the 20th century” (Il disfacimento dell’Unione Sovietica fu la più grande tragedia geopolitica del 20esimo secolo). Il presidente Putin non ha mai accettato che il suo paese non fosse più considerato come una super potenza, né che non godesse più del rispetto di chi l’aveva temuto in passato. Assumendo il potere, il suo primo compito è stato quello di creare un sistema che lui potesse controllare. In questo il suo successo è indiscusso, anche se per arrivarci i metodi usati non sono stati del tutto leciti, sfociando in fine nella brutalità, l’intimidazione, gli arresti e si sospetta anche la soppressione fisica dei suoi oppositori. Il suo secondo compito è stato, ed è sempre, quello di ridare prestigio e rispetto al suo paese.

Questa lunga entrata in materia serve per spiegare ciò che sta oggi succedendo in Ucraina. Quando il Patto di Varsavia crollò in seguito allo sfacimento dell’Unione Sovietica, la NATO che era stata creata per fare scudo all’impero sovietico, è rimasta intatta. Non solo non è scomparsa, ma molti dei paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica ne sono ora membri. Per Putin questa situazione è come avere un nervo scoperto. Quando l’ex presidente americano Barack Obama dichiarò che la Federazione Russa non era altro che una potenza regionale, per Putin una tale dichiarazione era un insulto. Questo subito dopo l’annessione della Crimea che faceva parte dell’Ucraina. Nello stesso tempo, la guerra del Donbass, una regione dell’Ucraina dell’est e la dichiarazione unilaterale della Repubblica del popolo di Donetsk, fomentata da separatisti filo russi ma appoggiata più o meno segretamente dalla Federazione Russa, fa sì che le relazioni tra l’Ucraina e la Russia di Putin portino alla situazione critica di oggi. Gli avvenimenti nel Donbass sono tutt’ora come una ferita aperta per l’Ucraina.

Ma ora Putin che cosa cerca nell’inasprire une situazione che dura da ben sette anni? Logicamente Putin non avrebbe niente da guadagnare invadendo il suo vicino. L’operazione potrebbe essere lunga e sanguinosa. Per di più dovrebbe confrontarsi con una risposta dura e immediata da parte degli Stati Uniti, la NATO e il resto dell’Europa occidentale. Dal punto di vista economico sarebbe disastroso per la Russia. Putin in teoria sembra essersi rinchiuso in un angolo strettissimo. O che invada o che non lo faccia risulterebbe perdente. Sapere quale sia il suo vero intento in una situazione creata da lui stesso non è certo facile, e c’è chi pensa che forse a questo punto neanche lui sappia cosa voglia veramente. Ma la questione deve essere analizzata da un angolo completamente diverso, quello russo. Putin non può accettare che l’Ucraina faccia parte della Nato come vorrebbe. Già si sente circondato dai paesi membri, una volta sotto tutela sovietica. Aggiungerci l’Ucraina sarebbe la goccia a far traboccare il vaso. Per lui lo scopo finale è lo scioglimento della Nato, che dal suo punto di vista non ha più nessuna ragione di esistere, e una reimposizione della tutela russa su quell’Europa che lui considera parte della sua zona d’influenza.

Per ora non sembra affatto che la NATO sia sull’orlo di scomparire, ma un suo indebolimento sarebbe un punto a favore di Putin. Il presidente Biden ha cercato finora di mantenere un fronte unito, che di fronte a un’invasione presenterebbe una risposta comune. Certo, in apparenza le cose sembrano così. In realtà la situazione è un po’ più complicata. All’interno stesso degli Stati Uniti ci sono spaccature nei diversi partiti per come reagire a questa provocazione russa. Un tempo il partito Repubblicano si sarebbe presentato compatto in una risposta dura. Oggi non è più cosi, perché quelli che come Trump dicono “America first” non vedono perché l’America dovrebbe impegolarsi in quel vespaio. Putin sa benissimo come sfruttare una tale situazione. Tutto questo si ripercuote in Europa dove non tutti i paesi hanno lo stesso interesse. Basta pensare a tutti quelli che sono dipendenti dal gas russo. Tutta questa confusione nel campo occidentale è tutta a beneficio di Putin, che forse ha già raggiunto così uno dei suoi scopi. Seminare sempre confusione in occidente, mentre lui rimane saldo in sella. Le diverse trattative di risolvere il problema tramite vie diplomatiche potrebbero aprire una via d’uscita a Putin, pur non ottenendo per iscritto la sua richiesta che l’Ucraina non dovrà mai far parte della NATO e che le truppe americane si ritirino dagli ex paesi del patto di Varsavia. Quindi l’indebolimento dei paesi occidentali e l’eliminazione di possibili dure sanzioni dopo aver tenuto in sospeso e in allarme quelli che lui considera i suoi oppositori, sarebbero una vittoria parziale. Comunque sia, ancora una volta avrebbe dimostrato la sua fermezza di fronte all’Occidente.

Per gli Stati Uniti l’uscita da questa crisi con la certezza di aver tenuto testa alla minaccia potenziale di Putin, cioè di averla sconfitta, è di una importanza capitale. La Cina sta sorvegliando la situazione molto attentamente, perché un esito negativo per Badinen potrebbe darle uno spunto per quanto riguarda Taiwan che considera parte integrante del suo territorio. Questo potrebbe quindi rivelarsi un altro punto caldo da affrontare per l’Occidente con un esito alquanto incerto. Un altro paese che osserva la situazione con altrettanto attenzione è l’Iran. I negoziati sul nucleare non sembrano avanzare e quindi, come per la Cina, l’Iran potrebbe adottare una posizione molto più rigida se si considera che gli USA escono indeboliti da questa crisi. Per loro l’arma nucleare potrebbe essere a portata di mano.

L’uscita da questa crisi è purtroppo sempre nelle mani di Putin e nessuno sa veramente quali siano le sue reali intenzioni. Come accennato precedentemente, essendosi spinto così tanto in avanti, forse neanche lui sa quale potrà essere la sua prossima mossa per uscirne a testa alta!

(F.P. – Ambasciatore ed esperto di politica internazionale)